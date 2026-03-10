  1. Privatkunden
Milliarden Rückgang Gewinn bei VW 2025 bricht um fast die Hälfte ein

SDA

10.3.2026 - 08:19

Der Volkswagen-Gewinn ist um fast die Hälfte eingebrochen.
Der Volkswagen-Gewinn ist um fast die Hälfte eingebrochen.
Sina Schuldt/dpa

Der Volkswagen-Konzern hat 2025 deutlich weniger verdient. Der Gewinn nach Steuern brach um rund 44 Prozent ein – belastet unter anderem durch US-Zölle, Probleme bei Porsche und schwächere Verkäufe in wichtigen Märkten.

Keystone-SDA

10.03.2026, 08:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gewinn von Volkswagen ist 2025 um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro eingebrochen, während der Umsatz leicht um 0,8 Prozent auf knapp 322 Milliarden Euro sank.
  • Hauptgründe waren Belastungen bei Porsche wegen der Strategieänderung bei Verbrennungsmotoren sowie hohe Kosten durch US-Zölle, wodurch VW im dritten Quartal sogar einen Verlust von über einer Milliarde Euro verbuchte.
  • Insgesamt lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aus, wobei Zuwächse in Europa Rückgänge in China und Nordamerika nicht ausgleichen konnten.
Mehr anzeigen

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas grösster Autobauer in Wolfsburg mit. Der Umsatz sank um 0,8 Prozent auf knapp 322 Milliarden Euro.

Im Schlussquartal schnitt VW dabei aber wieder besser ab als in den ersten neun Monaten. Im dritten Quartal war der Konzern noch tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte mehr als eine Milliarde Euro Verlust verbucht. Grund waren vor allem die Belastungen bei der Tochter Porsche wegen des Strategie-Schwenks zur Verbrenner-Verlängerung, die auf die Konzernmutter durchschlugen. Hinzu kamen Milliardenbelastungen aus den US-Zöllen.

Bei den Verkäufen war der Konzern 2025 knapp unter die Marke von neun Millionen gerutscht: Weltweit lieferte der Konzern 8,98 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In Europa legte der Konzern zwar sogar zu. Das konnte Rückgänge in China und Nordamerika aber nicht ausgleichen.

