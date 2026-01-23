Der Rückruf startete mit Nestlé-Produkten der Marken Beba und Alfamino in rund 70 Ländern. Bild: IMAGO/Depositphotos

Nach Nestlé haben nun auch die Babynahrungshersteller Hochdorf, Danone und Lactalis mit Gift belastete Produkte vom Markt genommen. Das Toxin Cereulid soll im Öl eines Lieferanten aus China gefunden worden sein.

SDA Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nestlé hat in einer der grössten Rückrufaktionen der Firmengeschichte in der Schweiz und anderen Ländern Babynahrung zurückgerufen, da sie ein Gift enthalten könnten.

Laut einem neuen Bericht soll das Toxin Cereulid im Öl eines Lieferanten aus China gefunden worden sein.

Auch Produkte des Schweizer Herstellers Hochdorf sowie der französischen Konzerne Danone und Lactalis sind betroffen. Mehr anzeigen

Das verunreinigte ARA-Öl in Babynahrung von Nestlé ist laut den Zeitungen von Tamedia vom chinesischen Hersteller Cabio Biotech produziert worden. Eine Sprecherin des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit (BLV)I habe dies den Zeitungen bestätigt. Das Öl sei mit dem Gift Cereulid belastet gewesen, was zu Rückrufen geführt habe

Nestlé betone, dass bislang kein direkter Zusammenhang zwischen Erkrankungen und den betroffenen Produkten nachgewiesen worden sei.

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe keine Kenntnisse von Krankheitsfällen in der Schweiz, Erkrankungen durch Cereulid seien jedoch nicht meldepflichtig.

Zu «globaler Krise» ausgeweitet

Der Rückruf startete mit Nestlé-Produkten der Marken Beba und Alfamino in rund 70 Ländern. Mittlerweile hat er sich laut dem Bericht «zu einer globalen Krise ausgeweitet». Auch Produkte des Schweizer Herstellers Hochdorf sowie der französischen Konzerne Danone und Lactalis betroffen.

Anders als in der Schweiz würden in mehreren Ländern bereits Krankheitsfälle mit der verunreinigten Babynahrung in Verbindung gebracht, in Frankreich werde sogar ein Todesfall untersucht.

Tamedia zitierte einen pensionierten Kinderarzt, der sagte, dass Cereulid Durchfall und Erbrechen verursachen könne, in der Regel sei das Gift aber nicht lebensbedrohlich.

Cereulid kann durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen. Nestlé fordert Eltern auf, die Produkte aus bestimmten Chargen nicht mehr zu verwenden und im Handel zurückzugeben.