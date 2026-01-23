  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nicht nur Nestlé-Produkte betroffen Gift in Babynahrung stammt aus China

SDA

23.1.2026

Der Rückruf startete mit Nestlé-Produkten der Marken Beba und Alfamino in rund 70 Ländern.
Der Rückruf startete mit Nestlé-Produkten der Marken Beba und Alfamino in rund 70 Ländern.
Bild: IMAGO/Depositphotos

Nach Nestlé haben nun auch die Babynahrungshersteller Hochdorf, Danone und Lactalis mit Gift belastete Produkte vom Markt genommen. Das Toxin Cereulid soll im Öl eines Lieferanten aus China gefunden worden sein. 

SDA

23.01.2026, 06:38

23.01.2026, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nestlé hat in einer der grössten Rückrufaktionen der Firmengeschichte in der Schweiz und anderen Ländern Babynahrung zurückgerufen, da sie ein Gift enthalten könnten.
  • Laut einem neuen Bericht soll das Toxin Cereulid im Öl eines Lieferanten aus China gefunden worden sein.
  • Auch Produkte des Schweizer Herstellers Hochdorf sowie der französischen Konzerne Danone und Lactalis sind betroffen.
Mehr anzeigen

Das verunreinigte ARA-Öl in Babynahrung von Nestlé ist laut den Zeitungen von Tamedia vom chinesischen Hersteller Cabio Biotech produziert worden. Eine Sprecherin des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit (BLV)I habe dies den Zeitungen bestätigt. Das Öl sei mit dem Gift Cereulid belastet gewesen, was zu Rückrufen geführt habe

Nestlé betone, dass bislang kein direkter Zusammenhang zwischen Erkrankungen und den betroffenen Produkten nachgewiesen worden sei.

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe keine Kenntnisse von Krankheitsfällen in der Schweiz, Erkrankungen durch Cereulid seien jedoch nicht meldepflichtig.

Zu «globaler Krise» ausgeweitet

Der Rückruf startete mit Nestlé-Produkten der Marken Beba und Alfamino in rund 70 Ländern. Mittlerweile hat er sich laut dem Bericht «zu einer globalen Krise ausgeweitet». Auch Produkte des Schweizer Herstellers Hochdorf sowie der französischen Konzerne Danone und Lactalis betroffen.

Anders als in der Schweiz würden in mehreren Ländern bereits Krankheitsfälle mit der verunreinigten Babynahrung in Verbindung gebracht, in Frankreich werde sogar ein Todesfall untersucht.

Tamedia zitierte einen pensionierten Kinderarzt, der sagte, dass Cereulid Durchfall und Erbrechen verursachen könne, in der Regel sei das Gift aber nicht lebensbedrohlich.

Cereulid kann durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen. Nestlé fordert Eltern auf, die Produkte aus bestimmten Chargen nicht mehr zu verwenden und im Handel zurückzugeben.

Meistgelesen

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt
Kanada darf nun doch nicht beim «Friedensrat» mitmachen ++ USA offiziell nicht mehr Teil der WHO
Brandopfer erwacht im Spital:  «Dann klickte er auf Glück»
IRC-Chef: WEF wird seiner Aufgabe nicht gerecht+++ Bundesrätin Keller-Sutter spricht über neue «Ära der Machtpolitik»
Gygax und Dzemaili sind nach Basels Horror-Show fassungslos

Mehr zu Rückrufen

Rückrufe und Warnungen. Vorsicht vor diesem Kräutertee – kann Krebs verursachen

Rückrufe und WarnungenVorsicht vor diesem Kräutertee – kann Krebs verursachen

Rückruf auch in der Schweiz. Hunderte Nestlé-Produkte könnten mit Gift belastet sein

Rückruf auch in der SchweizHunderte Nestlé-Produkte könnten mit Gift belastet sein