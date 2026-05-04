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Riesige Summe gefordert Kunde verklagt Graubündner Kantonalbank auf hunderte Millionen

SDA

4.5.2026 - 07:52

Die Graubündner Kantonalbank und ihre Tochter die BZ Bank sehen sich mit einer Klage im dreistelligen Millionenbereich konfrontiert. (Archivbild)
Die Graubündner Kantonalbank und ihre Tochter die BZ Bank sehen sich mit einer Klage im dreistelligen Millionenbereich konfrontiert. (Archivbild)
Keystone

Ein Anlageprodukt wird zum Streitfall: Ein Kunde zieht gegen die Graubündner Kantonalbank und ihre Tochter BZ Bank vor Gericht – und fordert eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe. Die Institute weisen die Vorwürfe entschieden zurück.

Keystone-SDA

04.05.2026, 07:52

04.05.2026, 07:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Kunde hat eine Klage gegen die Graubündner Kantonalbank und die BZ Bank eingereicht und fordert mehrere hundert Millionen Franken.
  • Im Zentrum stehen angebliche Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einem Anlageprodukt.
  • Die Banken bestreiten die Vorwürfe und kündigen an, sich juristisch zu verteidigen.
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Die Graubündner Kantonalbank und ihre Tochter BZ Bank sehen sich mit einer Klage in Millionenhöhe konfrontiert. Ein Kunde wirft den Instituten Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit einem Anlageprodukt vor – die Banken weisen die Vorwürfe zurück.

Gegen die Graubündner Kantonalbank (GKB), ihre Tochtergesellschaft BZ Bank sowie aktuelle und ehemalige Organe der BZ Bank ist eine Klage eingereicht worden. Der Kläger fordert eine Summe im mittleren dreistelligen Millionenbereich, wie es in einer Mitteilung der GKB vom Montag heisst.

Die Klage steht laut den Angaben im Zusammenhang mit einer Kundenbeziehung und einem von der BZ Bank verwalteten Anlageprodukt. Der Kläger werfe den Finanzinstituten Pflichtverletzungen vor. Sein Name wird nicht genannt.

Die GKB und die BZ Bank erachten die Vorwürfe als unbegründet und bestreiten die Forderungen, wie sie betonen. Sie würden sich entsprechend verteidigen. Die Klage wurde gemäss Communiqué in Form eines Schlichtungsgesuchs beim Vermittleramt Höfe eingereicht.

Bank mit Ebner-Vergangenheit

Die GKB kaufte 2022 dem damaligen Besitzer Martin Ebner eine Mehrheit der BZ Bank ab. Seit Anfang 2025 ist die GKB alleinige Besitzerin. Ebner machte mit dem Verkauf den letzten Schritt in seiner Nachfolgeplanung.

Der bekannte Investor Ebner hatte die Bank 1985 gegründet. Sie war danach Dreh- und Angelpunkt seiner Aktivitäten. Schwerpunktmässig berät sie professionelle, private und institutionelle Kunden bei Aktienanlagen und Beteiligungen.

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