Jahreszahlen zeigenGlaceabsatz in der Schweiz legt 2025 leicht zu
SDA
12.5.2026 - 08:19
In der Schweiz wird gerne Glace gegessen – besonders bei sonnigem Wetter steigt der Konsum deutlich. Das zeigen die Jahreszahlen des Branchenverbands Glacesuisse für 2025.
Keystone-SDA
12.05.2026, 08:19
12.05.2026, 08:27
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Im vergangenen Jahr verkauften die Mitglieder von Glacesuisse insgesamt 44,9 Millionen Liter Speiseeis, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund zwei Drittel der Menge – 30,5 Millionen Liter – stammten aus Schweizer Produktion. Zudem wurden 5,5 Millionen Liter Schweizer Glace exportiert.
Den stärksten Anstieg gab es im zweiten Quartal um 16,6 Prozent. Das zeige, dass höhere Temperaturen unverändert der zentrale Treiber für den Glace-Konsum seien. Im ersten und dritten Quartal gingen die Verkaufszahlen indes um 4,9 Prozent bzw. 8,5 Prozent zurück. Im Schlussquartal stand indes wieder ein leichter Zuwachs um 1,4 Prozent.
Heimkonsum legt am stärksten zu
Mit einem Plus von 2,3 Prozent beim Heimkonsum setzte sich der Trend zum Glacegenuss zu Hause fort, wie Glacesuisse weiter mitteilte. Insgesamt konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer 28,7 Millionen Liter Glace in Form von Multipacks, Lutschern und Cornets sowie Glaceblöcken und Bidons. Besonders stark wuchsen Multipacks von Cornets mit einem Plus von 12,8 Prozent.
In der Kategorie «Strassenartikel» stieg der Absatz um 1,7 Prozent auf knapp 9 Millionen Liter, während bei den «Grossverbrauchern» ein leichtes Plus von 1,2 Prozent auf 7,3 Millionen Liter verzeichnet wurde.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
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Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
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