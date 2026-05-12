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Jahreszahlen zeigen Glaceabsatz in der Schweiz legt 2025 leicht zu

SDA

12.5.2026 - 08:19

In der Schweiz ist der Absatz von Glace im letzten Jahr um 2 Prozent gestiegen. (Archivbild)
In der Schweiz ist der Absatz von Glace im letzten Jahr um 2 Prozent gestiegen. (Archivbild)
Keystone

In der Schweiz wird gerne Glace gegessen – besonders bei sonnigem Wetter steigt der Konsum deutlich. Das zeigen die Jahreszahlen des Branchenverbands Glacesuisse für 2025.

Keystone-SDA

12.05.2026, 08:19

12.05.2026, 08:27

Im vergangenen Jahr verkauften die Mitglieder von Glacesuisse insgesamt 44,9 Millionen Liter Speiseeis, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund zwei Drittel der Menge – 30,5 Millionen Liter – stammten aus Schweizer Produktion. Zudem wurden 5,5 Millionen Liter Schweizer Glace exportiert.

Den stärksten Anstieg gab es im zweiten Quartal um 16,6 Prozent. Das zeige, dass höhere Temperaturen unverändert der zentrale Treiber für den Glace-Konsum seien. Im ersten und dritten Quartal gingen die Verkaufszahlen indes um 4,9 Prozent bzw. 8,5 Prozent zurück. Im Schlussquartal stand indes wieder ein leichter Zuwachs um 1,4 Prozent.

Heimkonsum legt am stärksten zu

Mit einem Plus von 2,3 Prozent beim Heimkonsum setzte sich der Trend zum Glacegenuss zu Hause fort, wie Glacesuisse weiter mitteilte. Insgesamt konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer 28,7 Millionen Liter Glace in Form von Multipacks, Lutschern und Cornets sowie Glaceblöcken und Bidons. Besonders stark wuchsen Multipacks von Cornets mit einem Plus von 12,8 Prozent.

In der Kategorie «Strassenartikel» stieg der Absatz um 1,7 Prozent auf knapp 9 Millionen Liter, während bei den «Grossverbrauchern» ein leichtes Plus von 1,2 Prozent auf 7,3 Millionen Liter verzeichnet wurde.

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