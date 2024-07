Nur am Globus-Hauptsitz in Zürich ist die Central Group aus Thailand für eine Übernahme interessiert. Keystone (Archivbild)

Nach der Signa-Pleite sollen die Globus-Anteile rasch verkauft werden. Die Mitbesitzerin Central Group aus Thailand interessiert sich jedoch lediglich für eine der Globus-Immobilien.

toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einem Medienbericht zufolge wird die Central Group aus Thailand demnächst ein Angebot für den Globus an der Schweizergasse in Zürich vorlegen.

Nach der Insolvenz der österreichischen Signa-Gruppe sollen die Globus-Anteile verkauft werden.

An vier weiteren Globus-Immobilien hat die Central Group jedoch kein Interesse. Mehr anzeigen

Nach der Insolvenz der österreichischen Signa-Gruppe laufen derzeit die Verhandlungen um die Zukunft der Globus-Warenhäuser.

Laut der «Sonntagszeitung» wird die Mitbesitzerin Central Group aus Thailand demnächst ein Angebot für den Globus an der Schweizergasse in Zürich vorlegen.

Das Hauptgebäude von Globus direkt an der Zürcher Bahnhofstrasse stosse «aufgrund der strategischen Bedeutung des Objekts» auf Interesse der Thailänder, zitiert die Zeitung aus dem Sanierungsbericht der Signa Prime Selection von Mitte Juli.

Kein Interesse an den übrigen vier Immobilien

An vier weiteren Globus-Immobilien habe die Central Group jedoch kein Interesse, heisst es. Laut dem Sanierungsbericht sollen die kleineren Standorte verkauft werden. Für die Filiale an der Spitalgasse in Bern etwa sei der Verkaufsprozess vorbereitet. Dort werde nun die Freigabe von der Central Group erwartet.

Zu den anderen kleineren Liegenschaften liefen derzeit lose Verhandlungen, heisst es. Mit Ausnahme der Baustelle in Basel: Das Gebäude dort werde erst fertiggestellt und nach Ende der Bauzeit 2026 verkauft. Ausserdem seien die Verhandlungen über eine mögliche Übernahme des operativen Globus-Geschäfts nach wie vor im Gange.

Erlös über 500 Millionen unrealistisch

Der in Thailand ansässige Familienkonzern Central Group hatte Globus zusammen mit der Signagruppe vom Detailhändler Migros gekauft. Beiden Eigentümern gehört Globus je zur Hälfte.

Über einen möglichen Kaufpreis für die Immobilie in Zürich ist dem Bericht zufolge nichts bekannt. Der Erlös werde jedoch wohl weit weniger einbringen als jene Summe, die Signa für das Gebäude zuletzt in den Büchern hatte. Im Geschäftsbericht von 2022 wurde der Wert des Objekts mit 757 Millionen Franken beziffert. «Das war mehr Wunsch als Wirklichkeit», sagte UBS-Immobilienexperte der Zeitung.

Ein Transaktionspreis von mehr als 500 Millionen Franken für die Immobilie sei unrealistisch, heisst es unter Berufung auf Branchenkenner.

Mit Material von sda.

toko