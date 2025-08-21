Goldexporte in die USA schiessen in die Höhe

Die Schweiz ist mit Unternehmen wie Metalor und Argor-Heraeus der weltweit grösste Raffinerie-Standort. Keystone/Karl Mathis

Die Schweiz bleibt Drehscheibe für den weltweiten Goldhandel. Im Juli 2025 gingen Exporte im Wert von fast 4,7 Milliarden Franken in die USA – ein Vielfaches gegenüber dem Vorjahr. Die Entwicklung heizt den Handelskonflikt mit Washington weiter an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Juli 2025 exportierte die Schweiz 54 Tonnen Gold im Wert von 4,7 Milliarden Franken in die USA.

Im gesamten Monat gingen 139 Tonnen Gold im Wert von 12 Milliarden Franken ins Ausland.

Der Boom treibt das Handelsdefizit der USA mit der Schweiz – und liefert Donald Trump Argumente für Strafzölle. Mehr anzeigen

Die vieldiskutierten Goldexporte der Schweiz in die USA sind zuletzt wieder deutlich in die Höhe geschossen. Im Juli 2025 wurden gut 54 Tonnen Gold im Wert von knapp 4,7 Milliarden Franken in die USA ausgeführt. Das ist fast fünf Mal so viel wie im Juli 2024.

Insgesamt wurden laut der offiziellen Online-Datenbank für die Schweizer Aussenhandelsstatistik des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) im Juli 2025 139 Tonnen Gold zu einem Wert von knapp 12 Milliarden Franken aus der Schweiz ausgeführt. Das sind wertmässig 51 Prozent mehr als im Vorjahr.

Hohe Exporte zu Jahresbeginn

Im ersten Halbjahr 2025 waren knapp 480 Tonnen Gold zu einem Wert von knapp 40 Milliarden Franken aus der Schweiz in die USA geliefert worden. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2024 waren es noch lediglich 26 Tonnen gewesen, in den zweiten Jahreshälfte dann bereits 127 Tonnen.

Gerade von Januar bis März 2025 wurden monatlich zwischen 118 und 219 Tonnen Gold in die USA ausgeführt. Diese Werte normalisierten sich in den folgenden Monaten dann aber wieder und waren zum Teil nur noch sehr tief.

Der Grund für die massiven Goldexporte zu Jahresbeginn: Der Machtwechsel zu Donald Trump führte zu einer sehr hohen Goldnachfrage in den USA – und dieses Gold musste meist einen Umweg über die Schweiz machen. Denn in der Schweiz sind mehrere grosse Gold-Raffinerien ansässig, die auch Barren in verschiedene Grössen umschmelzen. Das Land ist im Goldhandel quasi eine Drehscheibe.

Gold bläht Handelsbilanzüberschuss auf

Die Edelmetallexporte vergrösserten allerdings den Handelsbilanzüberschuss der Schweiz gegenüber den USA deutlich. Das war mit ein Grund für Trumps «Zollhammer» in Höhe von 39 Prozent. Denn das Defizit mit der Schweiz wird von Washington insgesamt betrachtet.

Die Goldexporte der Schweiz werden in den Medienmitteilungen des BAZG zum Schweizer Aussenhandel jeweils nicht behandelt. Die nach dem «Total 1» publizierten Daten schliessen den Handel mit Gold und anderen Edelmetallen aus, ebenso den Handel mit Edel- und Schmucksteinen sowie mit Kunstgegenständen und Antiquitäten.