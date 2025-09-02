Ist in unsicheren Zeiten besonders gefragt: Gold. Keystone

Der Goldpreis hat in der Nacht auf Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht – und auch Silber ist hoch im Kurs. Schwache US-Daten und der Zinsdruck treiben Investoren zunehmend in sichere Anlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Goldpreis hat in der Nacht auf Dienstag die 3500-Dollar-Marke überschritten.

Auch der Silberpreis hat zugelegt.

Grund ist die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank. Mehr anzeigen

Der Goldpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Nacht auf Dienstag notierte er bei 3505,59 Dollar pro Feinunze. Auch der Preis für Silber hat zugelegt: Erstmals seit 2011 wurde die 40 US-Dollar-Marke übertroffen.

Gründe für den Anstieg sind unter anderem die geopolitischen Spannungen, die zwischenzeitlich hohe Inflation und eine erhöhte Nachfrage von Zentralbanken. Bei Anlegern gelten Edelmetalle als sogenannter sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

Zinsen sinken – Gold wird attraktiver

Zudem machen die Eskalation zwischen Trump und der Fed sowie die schwach ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli ein Szenario wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung am 17. September die Leitzinsen senken wird.

Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA erhöht in der Regel die Nachfrage nach dem Edelmetall, das keine Marktzinsen abwirft.