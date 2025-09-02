Der Goldpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Nacht auf Dienstag notierte er bei 3505,59 Dollar pro Feinunze. Auch der Preis für Silber hat zugelegt: Erstmals seit 2011 wurde die 40 US-Dollar-Marke übertroffen.
Gründe für den Anstieg sind unter anderem die geopolitischen Spannungen, die zwischenzeitlich hohe Inflation und eine erhöhte Nachfrage von Zentralbanken. Bei Anlegern gelten Edelmetalle als sogenannter sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.
Zinsen sinken – Gold wird attraktiver
Zudem machen die Eskalation zwischen Trump und der Fed sowie die schwach ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli ein Szenario wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung am 17. September die Leitzinsen senken wird.