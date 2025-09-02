  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Historischer Höhenflug Goldpreis liegt auf Rekordhoch – auch Silber legt zu

Dominik Müller

2.9.2025

Ist in unsicheren Zeiten besonders gefragt: Gold.
Ist in unsicheren Zeiten besonders gefragt: Gold.
Keystone

Der Goldpreis hat in der Nacht auf Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht – und auch Silber ist hoch im Kurs. Schwache US-Daten und der Zinsdruck treiben Investoren zunehmend in sichere Anlagen.

Dominik Müller

02.09.2025, 08:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Goldpreis hat in der Nacht auf Dienstag die 3500-Dollar-Marke überschritten.
  • Auch der Silberpreis hat zugelegt.
  • Grund ist die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank.
Mehr anzeigen

Der Goldpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. In der Nacht auf Dienstag notierte er bei 3505,59 Dollar pro Feinunze. Auch der Preis für Silber hat zugelegt: Erstmals seit 2011 wurde die 40 US-Dollar-Marke übertroffen.

Gründe für den Anstieg sind unter anderem die geopolitischen Spannungen, die zwischenzeitlich hohe Inflation und eine erhöhte Nachfrage von Zentralbanken. Bei Anlegern gelten Edelmetalle als sogenannter sicherer Hafen in unsicheren Zeiten.

Zinsen sinken – Gold wird attraktiver

Zudem machen die Eskalation zwischen Trump und der Fed sowie die schwach ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli ein Szenario wahrscheinlicher, dass die US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung am 17. September die Leitzinsen senken wird. 

Grosser Frust nach IT-Chaos. Goldvreneli-Anbieter auf Ricardo verlangen über 10'000 Franken

Grosser Frust nach IT-ChaosGoldvreneli-Anbieter auf Ricardo verlangen über 10'000 Franken

Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA erhöht in der Regel die Nachfrage nach dem Edelmetall, das keine Marktzinsen abwirft.

Mehr aus der Wirtschaft

Neuer Rekord aufgestellt. Warum der Goldpreis ausgerechnet jetzt explodiert

Neuer Rekord aufgestelltWarum der Goldpreis ausgerechnet jetzt explodiert

Wirtschaft. Romande Energie mit Umsatz- und Gewinnrückgang im Halbjahr

WirtschaftRomande Energie mit Umsatz- und Gewinnrückgang im Halbjahr

Strassensanierungen. Wettbewerbskommission ahndet Submissionsabreden

StrassensanierungenWettbewerbskommission ahndet Submissionsabreden

Meistgelesen

Passagierschiff gerät auf dem Zürichsee in heftiges Unwetter – Video zeigt Naturgewalt
«Wenn Trump nicht eingegriffen hätte, würde L.A. heute nicht mehr stehen» +++ «Trump muss weg»: Proteste am Labor Day
Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Umgestürzte Bäume blockieren Strasse in Cham ZG +++ 154 Notrufe in 15 Minuten in Zürich +++ Baugerüst stürzt auf Autos
Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus