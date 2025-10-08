Ein 12,5 Kilogramm schwerer Goldbarren liegt auf Goldgranalien. (Themenbild) Bild: Keystone/dpa/Uli Deck

Der Goldpreis erreicht eine historische Marke: Zum ersten Mal steigt er auf mehr als 4000 Dollar. Das Edelmetall legt seit Jahresbeginn eine bemerkenswerte Rally hin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unsicherheit und Krisen treiben den Goldpreis nach oben.

Am Mittwoch ist er erstmals über die Marke von 4000 Dollar gestiegen.

An der Börse gehen die Meinungen über die Auswirkungen des Shutdowns auseinander.

Gold gilt bei vielen Anleger*innen als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Mehr anzeigen

Der Goldpreis ist erstmals über die Marke von 4000 Dollar gestiegen. Am Mittwochmorgen lag der Preis pro Unze (31,1 Gramm) des Edelmetalls bei 4000,01 Dollar.

Zuletzt setzte Gold wegen des anhaltenden «Shutdowns» in den Vereinigten Staaten seine Rekordrally fort. Die Frage, ob und wann die 4000-Dollar-Marke geknackt wird, stand bereits vergangene Woche im Raum.

Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis um mehr als 50 Prozent zugelegt. Gold gilt bei vielen Anleger*innen als sicherer Hafen in Krisenzeiten.