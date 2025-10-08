  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Shutdown in USA beschäftigt Anleger Goldpreis überschreitet erstmals 4000-Dollar-Marke

SDA

8.10.2025 - 06:04

Ein 12,5 Kilogramm schwerer Goldbarren liegt auf Goldgranalien. (Themenbild)
Ein 12,5 Kilogramm schwerer Goldbarren liegt auf Goldgranalien. (Themenbild)
Bild: Keystone/dpa/Uli Deck

Der Goldpreis erreicht eine historische Marke: Zum ersten Mal steigt er auf mehr als 4000 Dollar. Das Edelmetall legt seit Jahresbeginn eine bemerkenswerte Rally hin.

Keystone-SDA

08.10.2025, 06:04

08.10.2025, 06:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unsicherheit und Krisen treiben den Goldpreis nach oben.
  • Am Mittwoch ist er erstmals über die Marke von 4000 Dollar gestiegen.
  • An der Börse gehen die Meinungen über die Auswirkungen des Shutdowns auseinander.
  • Gold gilt bei vielen Anleger*innen als sicherer Hafen in Krisenzeiten.
Mehr anzeigen

Der Goldpreis ist erstmals über die Marke von 4000 Dollar gestiegen. Am Mittwochmorgen lag der Preis pro Unze (31,1 Gramm) des Edelmetalls bei 4000,01 Dollar.

Zuletzt setzte Gold wegen des anhaltenden «Shutdowns» in den Vereinigten Staaten seine Rekordrally fort. Die Frage, ob und wann die 4000-Dollar-Marke geknackt wird, stand bereits vergangene Woche im Raum.

Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis um mehr als 50 Prozent zugelegt. Gold gilt bei vielen Anleger*innen als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

Keine Einigung im Kongress – US-Behörden im Shutdown

Keine Einigung im Kongress – US-Behörden im Shutdown

STORY: In den USA ist nach dem Scheitern der Haushaltsverhandlungen im Kongress die Finanzierung zahlreicher Regierungsbehörden ausgesetzt. Der sogenannte «Shutdown» trat um Mitternacht Ortszeit an der US-Ostküste in Kraft.   Letzte Bemühungen zwischen den Republikanern von Präsident Donald Trump und den Demokraten um eine Übergangsfinanzierung waren erfolglos geblieben. Nun droht Hunderttausenden Bundesbediensteten der Zwangsurlaub. Eine Vielzahl von Dienstleistungen könnte unterbrochen werden, von der Finanzaufsicht über die Weltraumbehörde Nasa bis zur Müllabfuhr in den Nationalparks. Auch die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten dürfte sich verschieben. Noch während der Verhandlungen hatte US-Präsident Donald Trump die Demokraten im Kongress vor unumkehrbaren Folgen eines Shutdowns gewarnt. Unter anderem könnten viele Bundesbedienstete entlassen werden. «Wir können während des Shutdowns Dinge tun, die irreversibel sind, die schlecht für sie sind «,  sagte Trump vor Journalisten.  Es st der erste Shutdown in den USA seit sechs Jahren.  Zuverlässig aufrechterhalten wird jetzt nur noch, was systemrelevant ist oder zu den Pflichtaufgaben des Staates gehört – zum Beispiel die Sozialleistungen und die staatlichen Krankenversicherungsprogramme für Senioren und Menschen mit bestimmten Behinderungen. Auch der Grenzschutz, die Polizei und die Flugsicherung arbeiten weiter, ebenso die Bundesgerichte.

01.10.2025

Meistgelesen

Schneedrama am höchsten Berg der Welt: «Die Situation ist prekär»
Polizistenhund verletzt Bub schwer – Polizei spielt den Fall herunter
Trump spricht von «Aufständen» – und greift nach Gesetz aus dem 18. Jahrhundert
Kandidat ruft Mutter an – dann beginnt der wahre Albtraum
Selbsternannte Sittenwächter jagen in Polen «provokative» Frauen

Mehr zum Thema

Schlechte Nachrichten für Trump. Goldexporte in die USA schiessen in die Höhe

Schlechte Nachrichten für TrumpGoldexporte in die USA schiessen in die Höhe

Kurs steigt rasant. Anleger entdecken plötzlich ein altbekanntes Edelmetall wieder

Kurs steigt rasantAnleger entdecken plötzlich ein altbekanntes Edelmetall wieder

Edelmetall im Hoch. Du willst jetzt Gold kaufen? Das musst du beachten

Edelmetall im HochDu willst jetzt Gold kaufen? Das musst du beachten