Google gibt Standort in Zürich auf – ohne je dort eingezogen zu sein

Ende 2022 mietet Google ein Bürogebäude in Zürich an. Genutzt hat es den Standort noch nicht. Trotzdem stösst der Konzern den Standort nun wieder ab.

Der Standort war vor drei Jahren gemietet worden und dürfte den Konzern mehrere Millionen Franken gekostet haben.

Es hat dort noch nie jemand gearbeitet. Die Büros blieben leer. Das wird auch so bleiben.

Für den Tech-Giganten ist der finanzielle Verlust unbedeutend.

An einem zweiten leerstehenden Bürogebäude an der Müllerstrasse hält der Konzern aus strategischen Gründen fest. Mehr anzeigen

Ein Bürogebäude direkt am See mit mehreren Tausend Quadratmetern Platz: Für die Mietung eines solchen Bauobjekts am General-Guisan-Quai in Zürich hat Google in den vergangenen drei Jahren mehrere Millionen Franken gezahlt. Genutzt hat es die Räumlichkeiten nicht – und wird es auch nie tun.

Das bestätigte der Konzern gegenüber dem «Tagesanzeiger». Stattdessen will sich der Tech-Riese auf in Zürich bereits bestehende Standorte im Hürlimann-Areal und an der Europaallee konzentrieren.

An der Europaallee wurden gleichzeitig weitere Büros angemietet. Wann dort die ersten Mitarbeiter*innen einziehen sollen, ist noch nicht bekannt.

Zweites leerstehendes Gebäude wird behalten

Auch an der Müllerstrasse gibt es einen von Google gemieteten Standort, der bislang ungenutzt geblieben ist. Die frisch renovierten Büroräume umfassen 15‘500 Quadratmeter. Der Konzern hält an ihnen fest – der Flexibilität wegen.

Gegenüber dem «Tagesanzeiger» gab eine Sprecherin an, man behalte den Standort Müllerstrasse, damit man «schnell auf allfällige strategische Änderungen reagieren» könne.

Kritiker*innen sehen in dieser Praxis die Verschwendung möglichen Lebensraumes. Ob die Bürogebäude zu diesem Zweck umgebaut werden könnten, ist allerdings alleine schon aus baurechtlichen Gründen fraglich.

Der Millionenverlust durch ungenutzte Immobilien macht der Firma wenig aus. 2024 erzielte Google einen Umsatz von 121 Milliarden US-Dollar. Es war das erste Mal, dass die 100-Milliarden-Marke geknackt werden konnte.