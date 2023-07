Der Ferienverkehr drängt auch am Samstagmorgen unvermindert Richtung Süden. (Archivbild) Keystone

Zum verlängerten Wochenende rollt die Blechlawine am Samstagmorgen in Richtung Süden. Am Gotthard hat sich der Verkehr bereits auf 15 Kilometer gestaut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum verlängerten Wochenende staut sich der Verkehr Richtung Süden vor dem Gotthardtunnel am Samstagmorgen auf 15 Kilometern.

Der Zeitverlust beträgt mehr als 2 Stunden. Mehr anzeigen

Der Ferienverkehr drängt unvermindert Richtung Süden: Ab dem frühen Samstagmorgen haben sich Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen UR gestaut. Die Autoschlange wuchs bis gegen 10.00 Uhr auf 15 Kilometer an.

Der Zeitverlust betrug zu diesem Zeitpunkt zweieinhalb Stunden, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf Twitter – neu «X» – mitteilte. Am Freitagmittag hatte der Stau bereits eine Länge von 12 Kilometern erreicht.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen Überlastung, 15 km Stau, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 29, 2023

In der Gegenrichtung zwischen Quinto und Airolo erreichte die Kolonne am Samstagmorgen eine Länge von vier Kilometern. Die Wartezeit vor dem Südportal des Gotthardtunnels der Autobahn A2 betrug 40 Minuten

sda