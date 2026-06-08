Für 30 Milliarden EuroGrösste Bank Italiens will Rivalin kaufen
SDA
8.6.2026 - 08:32
Diegrösste Bank Italiens, Intesa Sanpaolo, will den Rivalen Monte dei Paschi di Siena für rund 30,6 Milliarden Euro übernehmen. Damit durchkreuzt sie Pläne der kleineren Banco BPM.
Keystone-SDA
08.06.2026, 08:32
08.06.2026, 09:25
SDA
Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo will den heimischen Konkurrenten Banca Monte dei Paschi di Siena für etwas mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen. Den Monte-Paschi-Aktionären werden ein Euro in bar sowie 1,6 eigene Aktien geboten, wie die Intesa am Montag in Turin mitteilte. Damit werde eine Monte-Paschi-Aktie mit etwas mehr als zehn Euro bewertet. Das sei eine Prämie von 12,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. Die Offerte bewertet die Monte-Paschi-Aktien insgesamt mit rund 30,6 Milliarden Euro.
Damit kontert die Intesa einen Vorstoss der deutlich kleineren Banco BPM, die am Wochenende mitgeteilt hatte, mit der Monte Paschi zusammengehen zu wollen. Die Banco BPM hatte keinen Wert der potenziellen Offerte für die Monte Paschi genannt. Es hatte lediglich geheissen, dass die fusionierte Bank auf einen gemeinsamen Börsenwert von mehr als 50 Milliarden Euro kommt. Die Banco BPM kommt lediglich auf eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.
Die Intesa ist wiederum mit einem Börsenwert von knapp 100 Milliarden Euro deutlich grösser.
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