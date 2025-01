Grosse Umstellung bei Coop – das ändert sich jetzt für Kunden

Bei Coop gelten künftig Aktionen von Donnerstag bis Mittwoch. (Symbolbild) KEYSTONE

Bei Coop gelten Aktionen neu ab Donnerstag statt Dienstag. Das hat der Detailhändler in seiner «Coopzeitung» bekannt gegeben.

Neu gelten diese ab Donnerstag statt Dienstag.

Ein dicker Kalender prangt diese Woche auf der «Coopzeitung», die jede Woche Millionen Haushalte erreicht. Darin kündigt der Detailhändler massive Änderungen bei den Aktionszeiträumen an.

Statt wie bisher von Dienstag bis Montag gelten die Aktionen bei Coop neu von Donnerstag bis Mittwoch. Auch die «Coopzeitung» erscheint neu jeweils am Donnerstag. Coop begründet die Änderung damit, dass «immer mehr Kunden am Wochenende» einkaufen.

Tatsächlich ist bei den Detailhändlern seit längerer Zeit ein Fokus auf den Wochenendeinkauf zu beobachten. So bieten sowohl Migros als auch Coop sogenannte «Wochenendknaller» an – Produkte, die jeweils nur von Donnerstag bis Samstag vergünstigt angeboten und so am Wochenende noch mehr Kunden in die Läden locken sollen.

Migros ändert nichts

Die neue Geltungsdauer der Aktionen bei Coop betrifft laut dem Editorial indes nicht nur den Supermarkt. Auch die Fachmärkte und Coop City sind davon betroffen, heisst es in der «Coopzeitung». Die aktuellen Aktionen, die seit Dienstag gelten, werden bis kommenden Mittwoch verlängert, um einen lückenlosen Übergang zu gewährleisten.

Für Kund*innen des anderen grossen Detailhändlers sind vorerst keine Änderungen zu erwarten. Die Migros hält an ihrem bestehenden Aktionszeitraum von Dienstag bis Montag fest, heisst es auf Anfrage von blue News.

Die Änderung des Aktionszeitraums ist indes nicht die einzige Veränderung, die Coop in den vergangenen Tagen angekündigt hat. Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, den Franchise-Vertrag mit The Body Shop nicht zu verlängern.

«Die früher durch den Franchisegeber The Body Shop International Limited definierte, einzigartige Positionierung im Markt ist mittlerweile nicht mehr vorhanden», begründet Coop den Schritt.