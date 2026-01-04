  1. Privatkunden
Trotz gleicher Prämie Grosse Krankenkasse kürzt Leistungen für Patienten massiv

Sven Ziegler

4.1.2026

Der Krankenversicherer Groupe Mutuel sorgt für Unmut.(Symbolbild)
Der Krankenversicherer Groupe Mutuel sorgt für Unmut.(Symbolbild)
sda

Die Groupe Mutuel kürzt in ihren Zusatzversicherungen die Leistungen für Massage- und alternativmedizinische Therapien deutlich. Betroffen sind zehntausende Versicherte – während die Prämien unverändert bleiben.

Redaktion blue News

04.01.2026, 13:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Groupe Mutuel begrenzt ab April die Dauer von Massage- und alternativmedizinischen Behandlungen in der Zusatzversicherung auf 60 Minuten.
  • Bereits seit Anfang 2025 gilt zudem eine starke Einschränkung bei der Anzahl rückvergüteter Sitzungen pro Jahr.
  • Die Krankenkasse begründet den Schritt mit steigenden Gesundheitskosten und wachsender Nutzung alternativer Therapien.
Mehr anzeigen

Zehntausende Zusatzversicherte der Groupe Mutuel müssen sich auf spürbare Leistungseinbussen einstellen. Die Krankenkasse mit Sitz in Martigny kürzt die Vergütung für Massage- und alternativmedizinische Behandlungen deutlich – ohne gleichzeitig die Prämien zu senken. Das zeigt ein internes Schreiben an Therapeutinnen und Therapeuten, das CH Media vorliegt. 

Konkret führt die Groupe Mutuel ab dem 10. April einen neuen Tarifrahmen für Leistungen der Alternativmedizin ein. Künftig übernimmt die Kasse pro Sitzung maximal noch 60 Minuten. Bislang gab es keine feste zeitliche Begrenzung, Behandlungen von 90 oder sogar 120 Minuten waren möglich und wurden rückerstattet.

Die Krankenkasse begründet den Schritt mit den steigenden Gesundheitskosten. Ziel sei es, die Kostenentwicklung in den Zusatzversicherungen zu kontrollieren und Prämienerhöhungen zu begrenzen, wie Sprecherin Lisa Flückiger gegenüber CH Media erklärt. Die Versicherten selbst würden erst im Verlauf dieses Jahres über die Änderungen informiert.

Bis zu 55’000 Personen betroffen

Offiziell spricht die Groupe Mutuel von weniger als fünf Prozent ihrer Zusatzversicherten, die von den Kürzungen betroffen seien. Bei insgesamt rund 1,1 Millionen Zusatzversicherten Anfang 2025 entspricht das jedoch bis zu 55’000 Personen.

Bequemlichkeit bei der Krankenkasse. Viele Rentner könnten sparen – tun es aber nicht

Bequemlichkeit bei der KrankenkasseViele Rentner könnten sparen – tun es aber nicht

Es ist nicht die erste Einschränkung innert kurzer Zeit. Bereits per Anfang 2025 hatte die Krankenkasse die Anzahl rückvergüteter Behandlungen stark reduziert. Während früher auch 20 oder 30 Sitzungen pro Jahr möglich waren, werden heute nur noch fünf Massagen sowie acht weitere Therapien pro Jahr garantiert übernommen. Für zusätzliche Sitzungen ist jeweils ein medizinischer Bericht erforderlich.

Weniger Leistung, gleiche Prämie

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht das Sparpotenzial für die Kasse: Hätte eine Patientin früher 30 Massagen à 90 Minuten für je 210 Franken bezogen, wären über 5000 Franken rückerstattet worden. Unter den neuen Regeln bleiben es bei fünf garantierten Sitzungen weniger als 1000 Franken. An der Prämie der Zusatzversicherung ändert sich jedoch nichts.

Flückiger rechtfertigt dies damit, dass Ausreisser bei der Rechnungsstellung eingedämmt werden müssten. Eine maximale Behandlungsdauer sei in der Branche üblich. Zudem wolle man verhindern, dass die wachsende Nutzung alternativmedizinischer Angebote künftig zu stärkeren Prämienanstiegen führe.

Kritik aus der Branche

Zusätzlichen Unmut löst laut CH Media eine weitere Einschränkung aus: Für Therapeutinnen und Therapeuten ohne eidgenössischen Fachausweis beschränkt die Groupe Mutuel die Anzahl Behandlungen ohne ärztliche Verordnung neu auf maximal fünf Sitzungen pro Jahr. Die Krankenkasse begründet dies damit, weiterführende Ausbildungen gezielt aufwerten zu wollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Groupe Mutuel mit Sparmassnahmen aneckt. Bereits vor rund drei Jahren kündigte die Kasse an, Behandlungen oberhalb des kantonalen Durchschnittstarifs nicht mehr zu vergüten. Die Branchenverbände wehrten sich damals erfolgreich gegen diesen Schritt.

