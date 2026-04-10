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Nach Konkurs Jetzt greifen zwei Rivalen nach den Güggeli-Standplätzen

Sven Ziegler

10.4.2026

Der «Güggeli-Express» ist konkurs.
Der «Güggeli-Express» ist konkurs.
Facebook

Nach dem Konkurs des Güggeli-Expresses ist das Geschäft mit Grillpoulets im Zürcher Unterland neu verteilt. Zwei Konkurrenten sichern sich nach und nach die bisherigen Standorte. Gleichzeitig wird das Inventar des Traditionsunternehmens versteigert – und eröffnet neue Einstiegschancen.

Sven Ziegler

10.04.2026, 08:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Konkurs des Güggeli-Expresses wird dessen Inventar versteigert und bietet neue Einstiegsmöglichkeiten ins Grillpoulet-Geschäft.
  • Zwei Konkurrenten übernehmen nach und nach die bisherigen Standplätze im Zürcher Unterland.
  • Das Geschäft bleibt gefragt und wird nun vor allem über Franchise-Modelle weitergeführt.
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Kaum ist der Güggeli-Express verschwunden, formiert sich die Branche neu. Wie der «Zürcher Unterländer» berichtet, wird das Inventar des Unternehmens versteigert. Interessierte können es Mitte April am ehemaligen Hauptsitz in Bassersdorf ZH besichtigen, bevor Gebote eingereicht werden.

Damit endet eine Ära: Während 28 Jahren verkaufte der Anbieter seine Poulets direkt von mobilen Grillständen – ein vertrautes Bild an vielen Strassenrändern im Unterland.

Konkurrenz übernimmt Standplätze

Parallel dazu haben andere Anbieter begonnen, die frei gewordenen Standorte zu besetzen, wie der «Zürcher Unterländer» weiter schreibt. Besonders präsent ist derzeit das Unternehmen Natura Güggeli. Der Anbieter gehört zum Thurgauer Geflügelproduzenten Frifag und ist neu auch in Bassersdorf und Kloten anzutreffen – zwei zentrale Orte in der Geschichte des Güggeli-Expresses.

Auch Guets Güggeli baut seine Präsenz aus. Beide Firmen setzen auf ein Franchisesystem, bei dem selbstständige Betreiber die Grillstände führen. Das Modell reduziert das Risiko für die Unternehmen und gibt den einzelnen Grilleurinnen und Grilleuren mehr unternehmerische Freiheit.

Einstieg ins Geschäft ab 15’000 Franken

Wer selbst in das Geschäft einsteigen will, kann dies vergleichsweise unkompliziert tun. Laut einem Stelleninserat kostet der Einstieg bei Guets Güggeli mindestens 15’000 Franken. Dafür erhält man Zugang zu einem bestehenden System mit Infrastruktur und Konzept.

Die Anbieter unterscheiden sich dabei auch im Angebot. Während Guets Güggeli weiterhin ganze und halbe Poulets sowie diverse Beilagen verkauft, setzt Natura Güggeli auf halbe Tiere und Einzelstücke. Das Sortiment wird jeweils durch Beilagen wie Pommes, Salate oder Kartoffelgerichte ergänzt.

Inhaberin Karin Suter hoffte zuletzt noch auf Investoren, um das Familienunternehmen zu retten. Auch Crowdfunding sei eine Option, sagt sie dem «Tages-Anzeiger» vor einigen Wochen. Nun scheint aber klar zu sein: Die Finanzierungsrunde ist gescheitert – und das Inventar wird versteigert. 

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