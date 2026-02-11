Der «Güggeli-Express» ist konkurs. Facebook

Der «Güggeli-Express» ist konkurs, die Grillwagen stehen still – doch Inhaberin Karin Suter will das Traditionsgeschäft nicht einfach abschreiben. Sie setzt jetzt auf frisches Geld von aussen und prüft sogar ein Crowdfunding.

Der «Güggeli-Express» ist seit Ende Januar in Liquidation, seit vergangener Woche steht der Betrieb still.

Inhaberin Karin Suter hofft laut «Tages-Anzeiger» auf Investoren, um das Familienunternehmen zu retten.

Ein Chefgrilleur sagt, der Unterbruch könne bis März dauern, offiziell ist die Zukunft aber offen. Mehr anzeigen

Beim «Güggeli-Express» ist seit dem Konkurs von Ende Januar offiziell Stillstand – aber nicht zwingend Schluss. Inhaberin Karin Suter will das Lebenswerk ihrer Familie nicht kampflos aufgeben und sucht nach Wegen, den Betrieb doch noch zu retten.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, setzt Suter vor allem auf Investoren, die dem Unternehmen neues Kapital geben könnten. Auch Crowdfunding sei eine Option, sagt sie dem Blatt. Für eine weitere juristische Runde – etwa bis vors Bundesgericht – fehle ihr nach eigenen Angaben hingegen das Geld.

Der Betrieb ist aktuell eingestellt. Ein Chefgrilleur bestätigt dem «Tages-Anzeiger», dass zurzeit kein Geschäft stattfinde, auch wenn dies auf der Website teilweise noch anders wirke. Ihm sei gesagt worden, der Unterbruch dauere vorerst bis Anfang März, vielleicht bis Ende März.

Firma weist Millionen-Schulden auf

Suter erklärt ihre Lage als Kette unglücklicher Umstände: Nach einem Arbeitsunfall im vergangenen Jahr – sie habe sich einen Rückenwirbel gebrochen – sei die Buchhaltung nicht mehr konsequent nachgeführt worden. Eine Treuhänderin, die entlasten sollte, habe schliesslich die Bilanz beim Konkursamt deponiert und damit das Verfahren ausgelöst, so Suters Darstellung. Die Treuhänderin wollte sich gegenüber dem «Tages-Anzeiger» nicht äussern.

Klar ist: Die Ausgangslage ist schwierig. Laut einem Urteil des Bezirksgerichts Bülach, auf das sich der «Tages-Anzeiger» stützt, war die Firma bereits im Sommer 2025 mit rund 1,14 Millionen Franken überschuldet, zudem seien damals Löhne in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken ausstehend gewesen.

Was ein Rettungsplan für die rund 30 Mitarbeitenden bedeutet, ist offen. Ebenso, ob und wie die 14 markanten Grillwagen je wieder an ihren Standorten auftauchen. Suter sagt, sie schwanke zwischen Angst und Hoffnung – und sucht nun nach dem einen Schritt, der den Güggeli-Express zurück auf die Strasse bringt.