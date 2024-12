Aus dem Nichts – hunderte Zürcher erhalten Kündigung

Fraubi1

Was für ein Weihnachtsgeschenk! Mir machen solche eiskalte Vorgehensweisen Angst. Geld vor Menschenschicksal, knallhart. Wer sitzt in solchen Verwaltungen, wer unterschreibt sowas? Wie alt ist so ein Mensch?

"Unzumutbarkeit" - für wen? - muss ja auch erst mal definiert werden, denn oft werden tatsächliche Missstände zu lange nicht geändert. Unzumutbar für den Vermieter ist hier vermutlich lediglich die nicht anders zu erhöhende Miete

Die Abhängigkeit von solchen Verwaltungen verursacht mir Brechreiz. Zürich ist diesbezüglich ganz ein mieses Pflaster, siehe Weststrasse.

Allen betroffenen Menschen gute Nerven und trotzdem gute Festtage🍀