Alliance Swisspass Halbtax bleibt und soll günstiger werden

SDA

19.10.2025 - 05:02

Helmut Eichhorn, Geschäftsführer der Alliance Swisspass, reagierte im «SonntagsBlick» auf Spekulationen über die Abschaffung des Halbtax-Abos. 
Helmut Eichhorn, Geschäftsführer der Alliance Swisspass, reagierte im «SonntagsBlick» auf Spekulationen über die Abschaffung des Halbtax-Abos. 
Archivbild_ Keystone

Nach den Schlagzeilen rund um das Halbtax hat sich der Geschäftsführer von Alliance Swisspass im «SonntagsBlick» zur Zukunft des Abonnements geäussert. 

Keystone-SDA

19.10.2025, 05:02

19.10.2025, 07:01

«Das Halbtax bleibt – es wird sogar billiger», sagte Helmut Eichhorn dem «SonntagsBlick»: Er erklärte, die heutige Preisreduktion betrage maximal 50 Prozent, beim neuen Smart-Abo erhalte man dagegen mindestens 50 Prozent Rabatt.

Ziel sei ein nachvollziehbares Bonussystem, bei dem jederzeit ersichtlich sei, wie viele Kilometer man gefahren sei und welcher Rabatt daraus resultiere. «Zudem wird vor und nach jeder Fahrt ein Preis angezeigt. Das ist alles sehr transparent. Es wird keine versteckten Preiserhöhungen geben», sagte Eichhorn weiter.

Das Konsumentenmagazin «K-Tipp» hatte diese Woche berichtet, das Halbtax werde im Rahmen des neuen Tarifsystems «MyRide» abgeschafft. Der ÖV-Branchenverband Alliance Swisspass hatte den Bericht daraufhin dementiert.

Tarifsystem ist noch in der Testphase

Ziel sei es laut Eichhorn, das Angebot einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Künftig solle es nur noch drei Produkte geben: ein Basismodell, bei dem der Vollpreis zu bezahlen sei, ein Pauschalangebot wie das GA und ein Smart-Abo.

«Dieses Smart-Abo entspricht dem heutigen Halbtax und wird zusätzlich mit einem Bonussystem ergänzt», sagte Eichhorn. Damit solle der öffentliche Verkehr attraktiver gemacht werden. «Wir erhoffen uns, eine Mehrnutzung von Zügen, Trams und Bussen anzustossen, um zusätzliche Erträge zu generieren.»

Derzeit befinde sich Alliance Swisspass noch in der Projekt- und Testphase des neuen Preissystems; ein definitiver Entscheid über die Einführung sei bislang nicht gefallen.

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.

14.10.2025

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Vor 25 Jahren riss ein Erdrutsch in Gondo 13 Menschen aus dem Leben und zerstörte ein ganzes Dorf. So berichtete die SRF-«Rundschau» am 18. Oktober 2000.

14.10.2025

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Ein kilometerlanger Ölfilm im Kanal, Dieselgeruch in der Luft – am Freitag wurden die Folgen des Unfalls auf dem Militärflugplatz Meiringen deutlich sichtbar. Jetzt ermitteln Justiz und Behörden.

11.10.2025

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

Tausende Liter Diesel landen im Brienzersee

