Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus

Der Gründer von Bridgewater Associates Ray Dalio warnt eindringlich vor einer Finanzkrise in den USA.

Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Ray Dalio hat eindringlich vor den Gefahren von Trumps Wirtschaftspolitik gewarnt. Er gibt den USA noch rund drei Jahre bis zum «schuldenbedingten Herzinfarkt».

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Ray Dalio zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Hedgefonds-Investoren der USA. Seinen Fond Bridgewater Associates hat er zwischenzeitlich zu einem 150 Milliarden Dollar schweren Kraftpaket gemacht.

Nun sagt der Milliardär den USA eine Finanzkrise voraus – und warnt eindringlich davor, dass das Land unter US-Präsident Donald Trump in eine autokratische Politik im Stil der 1930er Jahre abdriftet. Ein Grund dafür sei auch, dass andere Investoren zu viel Angst vor dem Präsidenten hätten, um sich kritisch zu äussern.

Seltene Kritik

«Ich denke, dass das, was derzeit politisch und gesellschaftlich geschieht, mit den Ereignissen in den 1930er- und 1940er-Jahren weltweit vergleichbar ist», sagte der Gründer von Bridgewater der «Financial Times» (kostenpflichtiger Inhalt).

Demnach führen «Vermögensunterschiede» und ein Zusammenbruch des Vertrauens zu einer «extremistischeren» Politik in den USA.

Die Äusserungen sind eine seltene Kritik an Trump durch eine prominente Finanzpersönlichkeit. «Ich beschreibe lediglich die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die das Geschehen bestimmen», sagte Dalio. «Übrigens schweigen die meisten Menschen in solchen Zeiten, weil sie Angst vor Vergeltungsmassnahmen haben, wenn sie Kritik üben.»

Verheerendes Schuldenwachstum

Auch glaubt Dalio, dass viele Jahre hoher Defizite und eines untragbaren Schuldenwachstums die US-Wirtschaft an den Rand einer Schuldenkrise gebracht haben. Allerdings hätten auch «Präsidenten beider Parteien» vor Trumps jüngstem Finanzplan eine Verschlechterung der Lage zugelassen, räumt der Finanz-Guru ein.

«Die enormen Auswüchse, die nun aufgrund des neuen Haushaltsplans prognostiziert werden, werden wahrscheinlich in relativ naher Zukunft zu einem schuldenbedingten Herzinfarkt führen», erklärt Dalio. «Ich würde sagen, in drei Jahren, plus-minus ein oder zwei Jahre.»

Washington gebe jährlich etwa sieben Billionen Dollar aus, während es nur fünf Billionen Dollar an Einnahmen erziele. Dies stelle ein Ungleichgewicht dar, das massive neue Schuldenemissionen erzwingen würde, gerade jetzt, wo Investoren sich fragen, ob Staatsanleihen noch «gute Vermögenswerte» seien: «Die Nachfrage nach Schulden wird wahrscheinlich nicht mit dem Angebot Schritt halten können.»

Die Fed stünde nun vor einer schwierigen Entscheidung, da der Markt an der fiskalischen Glaubwürdigkeit der USA zu zweifeln beginne, fügte Dalio hinzu. «Entweder man lässt die Zinsen steigen und riskiert eine Schuldenkrise oder man druckt Geld und kauft die Schulden, die andere nicht kaufen wollen.» Beide Wege würden dem Dollar schaden, sagte er.