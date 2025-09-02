Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Schuldenbedingter Herzinfarkt» Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus

Oliver Kohlmaier

2.9.2025

Der Gründer von Bridgewater Associates Ray Dalio warnt eindringlich vor einer Finanzkrise in den USA.
Der Gründer von Bridgewater Associates Ray Dalio warnt eindringlich vor einer Finanzkrise in den USA.
imago/ZUMA Press (Archivbild)

Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Ray Dalio hat eindringlich vor den Gefahren von Trumps Wirtschaftspolitik gewarnt. Er gibt den USA noch rund drei Jahre bis zum «schuldenbedingten Herzinfarkt».

Redaktion blue News

02.09.2025, 18:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Ray Dalio hat den USA eine Finanzkrise vorausgesagt. 
  • Zudem drifte das Land unter Donald Trump in eine autokratische Politik im Stil der 1930er Jahre.
  • Dafür seien auch Investoren verantwortlich, die sich aus Angst vor dem Präsidenten nicht kritisch äussern.
Mehr anzeigen

Ray Dalio zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Hedgefonds-Investoren der USA. Seinen Fond Bridgewater Associates hat er zwischenzeitlich zu einem 150 Milliarden Dollar schweren Kraftpaket gemacht.

Nun sagt der Milliardär den USA eine Finanzkrise voraus – und warnt eindringlich davor, dass das Land unter US-Präsident Donald Trump in eine autokratische Politik im Stil der 1930er Jahre abdriftet. Ein Grund dafür sei auch, dass andere Investoren zu viel Angst vor dem Präsidenten hätten, um sich kritisch zu äussern.

Seltene Kritik

«Ich denke, dass das, was derzeit politisch und gesellschaftlich geschieht, mit den Ereignissen in den 1930er- und 1940er-Jahren weltweit vergleichbar ist», sagte der Gründer von Bridgewater der «Financial Times» (kostenpflichtiger Inhalt).

Demnach führen «Vermögensunterschiede» und ein Zusammenbruch des Vertrauens zu einer «extremistischeren» Politik in den USA.

Die Äusserungen sind eine seltene Kritik an Trump durch eine prominente Finanzpersönlichkeit. «Ich beschreibe lediglich die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die das Geschehen bestimmen», sagte Dalio. «Übrigens schweigen die meisten Menschen in solchen Zeiten, weil sie Angst vor Vergeltungsmassnahmen haben, wenn sie Kritik üben.»

«Beispiellos in der US-Geschichte». So dreist vergoldet Trump seine Präsidentschaft

«Beispiellos in der US-Geschichte»So dreist vergoldet Trump seine Präsidentschaft

Verheerendes Schuldenwachstum

Auch glaubt Dalio, dass viele Jahre hoher Defizite und eines untragbaren Schuldenwachstums die US-Wirtschaft an den Rand einer Schuldenkrise gebracht haben. Allerdings hätten auch «Präsidenten beider Parteien» vor Trumps jüngstem Finanzplan eine Verschlechterung der Lage zugelassen, räumt der Finanz-Guru ein. 

«Die enormen Auswüchse, die nun aufgrund des neuen Haushaltsplans prognostiziert werden, werden wahrscheinlich in relativ naher Zukunft zu einem schuldenbedingten Herzinfarkt führen», erklärt Dalio. «Ich würde sagen, in drei Jahren, plus-minus ein oder zwei Jahre.»

Washington gebe jährlich etwa sieben Billionen Dollar aus, während es nur fünf Billionen Dollar an Einnahmen erziele. Dies stelle ein Ungleichgewicht dar, das massive neue Schuldenemissionen erzwingen würde, gerade jetzt, wo Investoren sich fragen, ob Staatsanleihen noch «gute Vermögenswerte» seien: «Die Nachfrage nach Schulden wird wahrscheinlich nicht mit dem Angebot Schritt halten können.»

Die Fed stünde nun vor einer schwierigen Entscheidung, da der Markt an der fiskalischen Glaubwürdigkeit der USA zu zweifeln beginne, fügte Dalio hinzu. «Entweder man lässt die Zinsen steigen und riskiert eine Schuldenkrise oder man druckt Geld und kauft die Schulden, die andere nicht kaufen wollen.» Beide Wege würden dem Dollar schaden, sagte er.

«Kannst den König nicht imitieren»: Gouverneur Gavin Newsom dreht Trump-Parodien – und veröffentlicht sie

«Kannst den König nicht imitieren»: Gouverneur Gavin Newsom dreht Trump-Parodien – und veröffentlicht sie

Gavin Newsom imitiert im Netz Donald Trump und wird deswegen vom US-Vizepräsident JD Vance stark kritisiert. Im Video erfährst du, was der Republikaner von der Parodie hält.

29.08.2025

Mehr zum Thema

Kampf gegen Zollhammer. Dieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen

Kampf gegen ZollhammerDieser Schweizer Milliardär soll Trump doch noch gnädig stimmen

3 Punkte. So zerlegt Donald Trump die US-Demokratie

3 PunkteSo zerlegt Donald Trump die US-Demokratie

Die Trumps scheffeln Milliarden. «Das ist doppelt korrupt. Das ist beispiellos»

Die Trumps scheffeln Milliarden«Das ist doppelt korrupt. Das ist beispiellos»

Meistgelesen

Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus
Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter
Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Politikermord in der Ukraine: Festgenommener gesteht die Tat +++ Merz empfiehlt Genf für eine Ukraine-Friedenskonferenz
Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen