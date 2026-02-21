Heilsarmee erhält in Geroldswil ZH keine Baubewilligung – Wohnungen leer

Im Fahrwei- Quartier in Geroldswil müssen 30 Mietparteien raus. Maps

Vier Wohnblöcke mit 30 Wohnungen stehen im Fahrweid-Quartier in Geroldswil ZH leer – obwohl bezahlbarer Wohnraum im Kanton Zürich knapp ist. Die Heilsarmee kündigte allen Mietparteien, doch eine Baubewilligung für die geplanten Ersatzbauten liegt bis heute nicht vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Geroldswil ZH stehen vier Wohnblöcke mit 30 günstigen Wohnungen leer, nachdem die Heilsarmee allen Mietparteien gekündigt hat – trotz fehlender Baubewilligung für den geplanten Ersatzneubau.

Der Neubau mit 45 Wohnungen verzögert sich wegen Anpassungen an der Bau- und Zonenordnung, die Bewilligung wird erst in den kommenden Wochen erwartet.

Die neuen Wohnungen sollen zwar unter Marktpreis liegen, werden aber teurer sein, und die bisherigen Mieter haben kein Anrecht auf eine Rückkehr. Mehr anzeigen

In der Schweiz herrscht Wohnungsnot. Umso mehr scheint der Anblick in Geroldswil ZH trostlos: Vier heruntergekommene Wohnblöcke stehen leer, berichtet «Blick». Die Rollläden unten, die Fenster dunkel – und weit und breit kein Bauarbeiter. Dabei ist bezahlbarer Wohnraum im Kanton Zürich Mangelware.

Bis spätestens Ende Februar mussten alle 30 Mietparteien raus. So verlangte es die Heilsarmee in einem Kündigungsschreiben, das die Betroffenen bereits Ende Oktober 2024 erhielten. Damals hiess es: Ersatzbauten seien längst in Planung.

Angst vor dem Nichts

Schon im letzten Sommer berichteten die Mieterinnen und Mieter von Schock und Existenzängsten. Die Wohnungen kosteten je nach Grösse zwischen 670 und 1680 Franken netto – Ein- bis Vierzimmerwohnungen, für viele bezahlbar, für manche die letzte Chance auf dem freien Markt.

«Wenn es ganz dumm kommt und ich bis im Februar 2026 nichts finde, heisst die Endstation für mich Campingplatz», sagte ein Anwohner damals. Immerhin: Er fand in letzter Minute eine neue Bleibe.

Auch ein anderer Mieter hatte Glück: «Meine Tochter und ich haben eine Wohnung in der Nähe gefunden, sogar eine Genossenschaftswohnung.» Ein Senior aus dem Block ist ebenfalls umgezogen – «Ich bin sehr froh», sagt er, gegenüber «Blick».

Keine Baubewilligung – trotzdem Kündigung

Was viele ehemalige Bewohner fassungslos macht: Die Heilsarmee hat bis heute keine Baubewilligung für die Ersatzbauten. Mit dem Bau kann also gar nicht begonnen werden. Das bestätigt die Hilfsorganisation auf Anfrage von «Blick». Der Neubau verzögert sich auf unbestimmte Zeit.

Die Blöcke stammen aus den 1960er-Jahren, die Substanz ist sanierungsbedürftig. Geplant ist eine Verdichtung: Statt 30 sollen künftig 45 Wohnungen entstehen. Dafür brauche es Anpassungen bei Bauvolumen und Ausnutzung der Parzelle, erklärt Simon Bucher, Sprecher der Heilsarmee.

«Da wir einige Monate auf die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung warten mussten, gab es Verzögerungen für unser Projekt.» Erst danach konnte das Baugesuch eingereicht werden. Man rechne damit, dass die Bewilligung in den nächsten Wochen vorliege.

Neue Wohnungen – höhere Mieten

Klar ist bereits: Die neuen Wohnungen werden teurer. Wie hoch die Mieten ausfallen, ist noch offen. «Die Mieten sollen aber weiterhin unter den Marktpreisen bleiben», versichert Bucher. Das Projekt «Wohngarten» sei als gemeinschaftliche Wohnform konzipiert.

Ein Vorrecht auf eine Wohnung im Neubau haben die bisherigen Mieterinnen und Mieter nicht. Laut Heilsarmee hätten jedoch alle eine Anschlusslösung gefunden. Man bleibe auch künftig offen für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

Im Quartier bleibt dennoch ein bitterer Nachgeschmack: 30 bezahlbare Wohnungen weg – und Ersatz ist vorerst nicht in Sicht.