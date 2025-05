St. Moritz bleibt Spitzenreiter bei den Immobilienpreisen. KEYSTONE

Luxus hat seinen Preis – vor allem in den Schweizer Bergen. Laut einer neuen Marktanalyse der UBS kosten exklusive Immobilien in St. Moritz, Gstaad und Verbier mittlerweile bis zu 100’000 Franken pro Quadratmeter. Doch die Preisdynamik flacht ab – und die Zahl potenzieller Käufer sinkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die höchsten Quadratmeterpreise für Luxusimmobilien verzeichnet die UBS in St. Moritz (ab 43'000 Franken)

Auch Gstaad, Verbier, Cologny und Küsnacht zählen zu den teuersten Adressen

Die Nachfrage bleibt hoch, doch das Wachstum zeigt erste Bremsspuren Mehr anzeigen

Der Markt für exklusive Immobilien in der Schweiz erreicht neue Höchststände – insbesondere in klassischen Feriendestinationen. Wie aus dem UBS Luxury Property Focus Report 2025 hervorgeht, liegen die Quadratmeterpreise für Spitzenobjekte in St. Moritz bei rund 43'000 Franken – in Einzelfällen sogar deutlich darüber. In Gstaad beginnt der Preis pro Quadratmeter bei 39'000 Franken, in Verbier bei 36'000 Franken.

Ausserhalb der Alpenregionen führt Cologny am Genfersee die Liste an: Dort kostet der Quadratmeter Luxuswohnfläche knapp 36'000 Franken. In Küsnacht am Zürichsee werden bis zu 32'000 Franken aufgerufen. Insgesamt gilt: Je exklusiver die Mikrolage, desto höher der Preis – vereinzelt seien laut UBS sogar über 100'000 Franken pro Quadratmeter möglich.

Der aktuelle Bericht zeigt aber auch: Die Entwicklung am Luxusmarkt verliert an Tempo. Während die Preise für gehobene Eigenheime im Vorjahr noch deutlich anzogen, beträgt das Plus aktuell lediglich 1,2 Prozent. Eigentumswohnungen verteuerten sich um drei Prozent, bei Einfamilienhäusern stagnieren die Preise.

Luxusmarkt bleibt international attraktiv

Ein Grund für die verhaltenere Dynamik dürfte in der Marktsättigung liegen. Die Preisniveaus sind vielerorts so hoch, dass sie selbst gut betuchte Käufer abschrecken. Besonders bei Wohnungen im Bereich von fünf bis zehn Millionen Franken greifen zunehmend die Tragbarkeitsgrenzen der Hypothekarvergabe, wie die UBS warnt.

Trotzdem bleibt der Schweizer Luxusmarkt international attraktiv – nicht zuletzt wegen der stabilen politischen Verhältnisse. Die Schweiz gilt als «sicherer Hafen», insbesondere für vermögende Investoren aus dem Ausland. Doch genau dort entsteht ein neuer Kostendruck: Die anhaltende Frankenstärke verteuert Käufe für ausländische Käufer zusätzlich.

Die UBS geht davon aus, dass das Jahr 2025 ein Konsolidierungsjahr für den Luxusmarkt wird. Ein markanter Preisrückgang sei nicht zu erwarten, jedoch dürften die grossen Sprünge der vergangenen Jahre ausbleiben. Besonders in Regionen wie Zug, wo der Preisanstieg zuletzt über 40 Prozent betrug, könnte sich das Wachstum normalisieren.

Insgesamt liegt das Preisniveau für Luxusimmobilien in der Schweiz aktuell 27 Prozent über dem Wert von 2019.