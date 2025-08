Optisch erklärt: So läuft der Hase mit den US-Zöllen Wie funktionieren eigentlich diese US-Zölle? Wie stark tangieren sie die Schweizer Wirtschaft – und wie will diese darauf reagieren? blue News erklärt dir im Video anschaulich und appetitlich, was Sache ist. 31.07.2025

Von den hohen US-Zöllen auf Schweizer Importe können nach Einschätzung eines Schweizer Ökonomen deutsche Firmen profitieren. Während US-Präsident Donald Trump für die Schweiz 39 Prozent Zölle vorsieht, sind es für die EU «nur» 15 Prozent.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Deutsche Firmen könnten von den neuen US-Zöllen auf Schweizer Produkte in einzelnen Branchen profitieren.

Besonders im Maschinen-, Medizin- und Pharmabereich sei ein Wettbewerbsvorteil denkbar.

Langfristig erwartet der ETH-Ökonom jedoch kaum spürbare gesamtwirtschaftliche Effekte. Mehr anzeigen

«Wenn die Zolldifferenz bleibt, würde das sicher einen Impuls nach Deutschland bringen», sagt Hans Gersbach, Ko-Direktor der Konjunkturforschungsstelle (Kof) an der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur.

Deutsche Firmen hätten einen Wettbewerbsvorteil da, wo sie mit Schweizern konkurrieren, etwa in Bereichen wie Maschinen, Medizingeräte, Präzisionsinstrumente oder im Pharmabereich. Ihre Produkte wären in den USA deutlich günstiger. Viele Schweizer Anbieter hätten aber auch Produkte, die deutsche Wettbewerber nicht ersetzen können, sagt Gersbach.

Auch negative Effekte wären die Folge

Zweiter Vorteil könnten Handelsumlenkungen sein. «Zum Beispiel könnte ein deutscher Zulieferer, der zur Veredelung einer Schweizer Maschine beiträgt, profitieren, wenn man die Veredelung dann in Deutschland durchführt und von dort aus in die USA exportiert», sagt Gersbach. Oder Schweizer Firmen, die schon Standorte in Deutschland haben, könnten die Produktion teils verlagern. «Das dauert aber alles, man unterschätzt die Komplexität.»

Zudem gebe es auch negative Effekte: «Deutsche Zulieferer an Schweizer Firmen wären auch betroffen, wenn die Schweiz weniger in die USA exportiert. Wenn die Schweizer Wirtschaft sich zudem abschwächt, wäre das für Deutschland auch nicht gut. Deutschland ist neben den USA der wichtigste Handelspartner der Schweiz.»

Gersbachs Fazit: «Punktuell kann deshalb die eine oder andere deutsche Firma einen Wettbewerbsvorteil haben, aber unter dem Strich dürfte sich kaum jemand die Hände reiben. Man wird einen kleinen Impuls haben, aber gesamtwirtschaftlich dürfte der Effekt aus allen einzelnen Effekten kaum ins Gewicht fallen.»