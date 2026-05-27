Hongkong ist laut einem Report mit der Schweiz als weltweit grösstes Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen gleichgezogen. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Jae C. Hong

Im globalen Rennen um die Vermögen der Superreichen bekommt die Schweiz erstmals ernsthaft Konkurrenz aus Asien.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hongkong ist laut einem Bericht mit der Schweiz als weltweit grösstes Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen gleichgezogen.

Beide Finanzplätze verwalteten 2025 als globale Buchungszentren jeweils rund 2,9 Billionen US-Dollar an Auslandsgeldern, wie die Boston Consulting Group (BCG) am Mittwoch mitteilte.

Die Schweiz profitiere dabei vor allem von ihrer Rolle als sicherer Hafen in geopolitisch unsicheren Zeiten. Besonders Vermögen aus dem Nahen Osten flössen verstärkt in die Schweiz, hiess es.

Weltweit legte das Finanzvermögen 2025 um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar zu – so stark wie seit 2021 nicht mehr. Mehr anzeigen

Hongkong ist laut dem «Global Wealth Report 2026» mit der Schweiz als weltweit grösstes Zentrum für grenzüberschreitende Vermögen gleichgezogen. Beide Finanzplätze verwalteten 2025 als globale Buchungszentren jeweils rund 2,9 Billionen US-Dollar an Auslandsgeldern, wie die Boston Consulting Group (BCG) am Mittwoch mitteilte.

Hongkongs Finanzplatz wächst jedoch deutlich schneller als der schweizerische und dürfte diesen bis 2030 klar hinter sich lassen. Während Hongkong mit Geldzuflüssen aus China und einem boomenden Börsenmarkt um 10,7 Prozent wuchs, legte die Schweiz nur um 7,6 Prozent zu.

Gleichzeitig haben sich auch Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als ernstzunehmende Konkurrenten im Offshore-Banking etabliert.

Vermögen aus Nahost fliessen stärker in die Schweiz

Die Schweiz profitiere dabei vor allem von ihrer Rolle als sicherer Hafen in geopolitisch unsicheren Zeiten. Besonders Vermögen aus dem Nahen Osten flössen verstärkt in die Schweiz, hiess es.

Das gesamte Finanzvermögen in der Schweiz soll weiter wachsen. Laut BCG stieg es 2025 auf 4,2 Billionen Dollar und dürfte bis 2030 auf 5,1 Billionen anwachsen. Damit verzeichne die Schweiz eine der höchsten Wachstumsraten in Westeuropa.

Weltweit legte das Finanzvermögen 2025 um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar zu – so stark wie seit 2021 nicht mehr. Gründe dafür seien unter anderem steigende Aktienmärkte sowie die hohe Nachfrage nach Gold in Zeiten geopolitischer Spannungen gewesen, hiess es im Bericht.