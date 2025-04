US-Restaurantkette Hooters stellt Insolvenzantrag

Eine Kellnerin serviert in einem Hooters in Palm Beach. IMAGO/USA TODAY Network

Ist es das Ende nach über 40 Jahren? Die für leicht bekleidete Kellnerinnen und Pouletflügel bekannte US-Restaurantkette Hooters hat einen Insolvenzantrag eingereicht – will aber geöffnet bleiben.

AP/toko dpa

Die für Pouletflügel und leicht bekleidete Kellnerinnen bekannte Restaurantkette Hooters ist insolvent. Die HOA Restaurant Group reichte am Montag beim North Texas Bankruptcy Court in Dallas einen Insolvenzantrag ein. Das Unternehmen leidet unter wachsenden Schulden, kündigte aber an, seine Probleme in den kommenden Monaten zu lösen und geöffnet zu bleiben.

Eine Gruppe von Franchisenehmern solle 100 unternehmenseigene Restaurants in den USA kaufen, teilte Hooters mit. Unter ihnen seien auch die ursprünglichen Gründer. Hooters befinde sich seit Jahren im Besitz von Firmen oder Gruppen, die keine Erfahrung mit der Marke hätten, erklärte Unternehmenschef Neil Kiefer. «Als Ergebnis dieser Transaktionen wird die Marke Hooters wieder in den Händen sehr erfahrener Hooters-Franchisenehmer sein, und wir werden gut aufgestellt sein, um diese ikonische Marke zu ihrem historischen Erfolg zurückzuführen», fügte er hinzu.

Franchisenehmer oder Lizenzpartner sollten weiter alle bestehenden Standorte betreiben, einschliesslich derer ausserhalb der USA, erklärte das Unternehmen. Es gibt mehr als 420 Hooters-Restaurants in 29 Ländern.

Die Geschäftsstrategie der 1983 gegründeten Restaurantkette ist in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten. Klagen gab es etwa im Zusammenhang mit der ausschliesslichen Beschäftigung von knapp bekleideten «Hooters Girls» zur Bedienung der Kunden.