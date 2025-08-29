Protest gegen die Kündigung dutzender Angestellter bei SBB Cargo: Rund 300 Menschen demonstrierten am Freitagabend in Mendrisio im Südtessin. Keystone

Rund 300 Menschen haben am Freitagabend in Mendrisio im Südtessin gegen den geplanten Stellenabbau bei SBB Cargo demonstriert. Die Kundgebung richtete sich gegen die angekündigte Streichung von 65 Vollzeitstellen in der Schweiz, wovon 40 im Tessin anfallen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Mendrisio demonstrierten rund 300 Menschen gegen den geplanten Abbau von 65 SBB-Cargo-Stellen, davon 40 im Tessin.

Unter dem Motto «Arbeit auf den Schienen, nicht Verkehr auf der Strasse» protestierten die Demonstrantinnen und Demonstranten auch gegen eine Abkehr vom Prinzip der Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene. An der vom «Komitee gegen den Abbau von SBB Cargo im Tessin» organisierten Kundgebung forderten sie mit Transparenten den Erhalt qualifizierter Arbeitsplätze im Südkanton.

Dem Komitee gehört laut der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV neben verschiedenen Privatpersonen ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und politischen Parteien an. Auch eine Rede des Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), Pierre-Yves Maillard, wurde für den Abend angekündigt.