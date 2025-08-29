  1. Privatkunden
Tessin Hunderte demonstrieren gegen Stellenabbau bei SBB Cargo

SDA

29.8.2025 - 19:54

Protest gegen die Kündigung dutzender Angestellter bei SBB Cargo: Rund 300 Menschen demonstrierten am Freitagabend in Mendrisio im Südtessin.
Protest gegen die Kündigung dutzender Angestellter bei SBB Cargo: Rund 300 Menschen demonstrierten am Freitagabend in Mendrisio im Südtessin.
Keystone

Rund 300 Menschen haben am Freitagabend in Mendrisio im Südtessin gegen den geplanten Stellenabbau bei SBB Cargo demonstriert. Die Kundgebung richtete sich gegen die angekündigte Streichung von 65 Vollzeitstellen in der Schweiz, wovon 40 im Tessin anfallen.

Keystone-SDA

29.08.2025, 19:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Mendrisio demonstrierten rund 300 Menschen gegen den geplanten Abbau von 65 SBB-Cargo-Stellen, davon 40 im Tessin.
  • Unter dem Motto «Arbeit auf den Schienen, nicht Verkehr auf der Strasse» protestierten sie gegen Arbeitsplatzverluste und eine Abkehr von der Verlagerungspolitik.
Mehr anzeigen

Unter dem Motto «Arbeit auf den Schienen, nicht Verkehr auf der Strasse» protestierten die Demonstrantinnen und Demonstranten auch gegen eine Abkehr vom Prinzip der Verlagerung des Schwerverkehrs von der Strasse auf die Schiene. An der vom «Komitee gegen den Abbau von SBB Cargo im Tessin» organisierten Kundgebung forderten sie mit Transparenten den Erhalt qualifizierter Arbeitsplätze im Südkanton.

Dem Komitee gehört laut der Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV neben verschiedenen Privatpersonen ein breites Bündnis aus Gewerkschaften und politischen Parteien an. Auch eine Rede des Präsidenten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), Pierre-Yves Maillard, wurde für den Abend angekündigt.

