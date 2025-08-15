Boykott von US-Produkten: «Ich mache mit» – «Ich denke, das ist kontraproduktiv» Annexionsgelüste und Zoll-Hammer: Donald Trump macht in der Schweiz und dem Rest der Welt nicht gerade Werbung für die USA. Immer wieder werden Rufe laut, amerikanische Produkte deshalb zu vermeiden. Das sagen Zürcher Passanten zum Thema. 13.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit seinen Annexionsgelüsten hat Donald Trump zunächst in Staaten wie Dänemark und Kanada eine Boykottbewegung angestossen.

Der US-Tourismus wird dieses Jahr geschätzt 12 Milliarden Dollar weniger einnehmen.

Die Boykottbewegung hat Indien erreicht und wirkt sich auch auf die US-Rüstungsexporte aus.

Der F-35-Kauf bleibt in der Schweiz in der Diskussion: Das sagen Zürcher Passanten zu einem Boykott von US-Waren. Mehr anzeigen

Die Däninnen und Dänen waren die Ersten: Als Donald Trump seine Grönland-Gelüste öffentlich gemacht hat, riefen einige von ihnen zum Boykott amerikanischer Produkte auf.

«Es ist der einzige Weg für [Konsumierende], ein bisschen gegen Trump zu protestieren», bringt es im April die Kopenhagener Mitarbeitende in einem Laden auf Nachfrage des Senders CNBC auf den Punkt. Kundin Eva stimmt zu: «Ja, ich würde amerikanische Produkte meiden. Ich glaube, sie brauchen einen neuen Präsidenten.»

I wish US citizen good luck with the fight. In Denmark some has startet to boycott US products like Canada. We do love USA, it is just the current goverment that is the reason. I am shure that tarriffs is going to be broght up every time Trump want something, we do not wish to kiss the ring.



[image or embed] — Eaglewing (@eaglewing1986.bsky.social) 28. Februar 2025 um 03:21

Der Detailhändler Salling Group mit 1700 Filialen in Dänemark, Deutschland und Polen hat demnach sogar begonnen, Produkte besonders zu kennzeichnen, die in europäischer Hand sind. Offiziell dient das nicht dem Boykott amerikanischer Waren, sondern dem Kundenwunsch nach klareren Informationen über die europäischen Besitzverhältnisse.

«Boykot varer fra USA»

In der Folge sank der Absatz etwa von Coca-Cola oder Pepsi leicht, teilt der dänische Brauer Carlsberg mit: Man respektiere die Entscheidung der Konsumierenden, verweist aber auch darauf, dass Coca-Cola von dänischem Personal in Dänemark selbst hergestellt werde. In der Schweiz ist das ähnlich: Die Standorte sind Dietlikon ZH und Vals GR.

Die Konsumierenden organisieren sich: Die Facebook-Gruppe «Boykot varer fra USA» zählt heute mehr als 94'000 Mitglieder: Dort gibt es Tipps, um US-Produkte zu vermeiden, aber auch Berichte, was das Ausland so treibt: Am 12. August wird etwa gepostet, dass Lindt & Sprüngli die USA aus seiner Lieferkette streicht und direkt nach Kanada exportiert.

Dieser kanadische Detailhändler in Ottawa markiert Produkte, die durch Trumps Zölle teurer geworden sind – also amerikanische Waren. KEYSTONE

Denn das Phänomen weitet sich aus: Das Weisse Haus droht Kanada mit Annexion? Das verursacht einen wahren Tsunami des Widerstandes: Schon Mitte Februar bekunden 85 Prozent der Teilnehmenden einer Umfrage, sie wollten teilweise oder vollständig Alternativen zu US-Produkten suchen.

12-Milliarden-Minus im Tourismus

Das bekommen nicht nur Whiskey-Hersteller im amerikanischen Südosten oder Duty-Free-Geschäfte in Grenznähe zu spüren, sondern auch die Tourismusbranche: Im Vergleich zum Vorjahr sind im Juni 33,1 Prozent weniger in das Nachbarland gereist. Es war laut der Statistik-Behörde der sechste Minusmonat in Folge.

Und nicht nur die Nachbarn bleiben aus: Das World Travel & Tourism Council rechnet damit, dass die US-Einnahmen durch den Tourismus in diesem Jahr um 12 Milliarden Dollar sinken werden. Las Vegas verzeichnet 13 Prozent weniger Besuchende als im Vorjahr. «Wenn man dem Rest der Welt erzählt, er sei nicht willkommen, hört der zu», kommentiert ein Gewerkschaftsmitglied in der Wüstenstadt in Nevada die Lage.

Trumps bilaterales Gebaren hat auch auf andere Länder insbesondere in Europa einen negativen Eindruck gemacht, noch bevor der 79-Jährige mit dem Zoll-Hammer zugeschlagen hat. Das bekam unter anderem E-Auto-Marke Tesla zu spüren, deren Absatz in diesen Breiten einbrach, als Mit-Besitzer Elon Musk in Washington aktiv war.

«Geld für Marken ausgegeben, die uns nicht gehören»

Was mit politischen Drohungen begann und sich in den ungeliebten Budget-Kürzungen durch Elon Musk fortsetzte, schickt sich mit Trumps Zollpolitik an, für die USA zu einem Problem zu werden: So meldet «Reuters» etwa, dass sich auch im wichtigen US-Absatzmarkt Indien nun Stimmen mehren, die einen Boykott von US-Produkten fordern.

Linke Parteien und Gewerkschaftler protestieren am 13. August vor der US-Botschaft in Kolkata gegen Trumps Zölle. KEYSTONE

«Wir haben uns für Produkte aus Tausenden von Kilometern Entfernung angestellt», schimpft Firmengründer Manish Chowdhary, der für Ware «Made in India» trommelt. «Wir haben stolz Geld für Marken ausgegeben, die uns nicht gehören, während unsere heimischen Hersteller in ihrem eigenen Land um Aufmerksamkeit gekämpft haben.»

Indien hat weiterhin eine Bestellung von Boeing-Seefernaufklärern auf Eis gelegt und ein US-Angebot zum Kauf F-35-Jets ausgeschlagen – wie auch Spanien. In Kanada wird darüber diskutiert, die F-35-Order zu verringern oder zu stornieren.

Zweifel auch in der Schweiz

Und die Schweiz? Auch hier äussern Politikerinnen und Politiker ganz unterschiedlicher Couleur Zweifel an der Bestellung des US-Kampfjets. Und auch Ebene der Konsumierenden teilen User Informationen aus – etwa auf dem Kanal Switzerland auf Reddit, dem gut 560'000 Menschen folgen.

Reddit-User geben im Switzerland-Kanal Tipps, wie man US-Produkte vermeidet. Screenshot: Reddit/Switzerland

Einer postet beispielsweise eine Grafik mit alternativen Tech-Anbietern. «Vergesst nicht, dass die USA den grössten Teil ihres Geldes im Technologiesektor verdienen», schreibt die Person dazu. «Wenn man ihnen diese Einnahmen wegnimmt, ist das eine Möglichkeit, sich zu wehren.» Ein anderer User ergänzt einen Link mit einer übersichtlicheren Liste zu EU-Tech-Alternativen.

Auch diverse Links zu Artikeln über Donald Trumps Zollpolitik gegenüber der Schweiz werden hier gepostet, was ein Indiz für das hiesige Interesse an der Politik des Weissen Hauses ist. blue News hat auch Menschen in Zürich gefragt, ob sie sich vorstellen können, US-Produkte zu meiden. Das Ergebnis siehst du im Video ganz oben.