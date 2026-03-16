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Knall bei Biotechunternehmen Pharma-Chefin tritt nach nur neun Monaten ab

SDA

16.3.2026 - 08:11

Überraschender Abgang beim Biotechunternehmen Idorsia. Firmenchefin Srishti Gupta tritt ab.
Überraschender Abgang beim Biotechunternehmen Idorsia. Firmenchefin Srishti Gupta tritt ab.
sda

Beim Baselbieter Biotechunternehmen Idorsia kommt es zu einem überraschenden Führungswechsel. CEO Srishti Gupta tritt nach weniger als einem Jahr im Amt zurück – Gründer Jean-Paul Clozel übernimmt vorübergehend wieder die operative Leitung.

Keystone-SDA

16.03.2026, 08:11

16.03.2026, 11:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Idorsia-CEO Srishti Gupta tritt nach weniger als einem Jahr im Amt zurück und verlässt auch den Verwaltungsrat.
  • Bis eine Nachfolge gefunden ist, übernimmt Firmengründer Jean-Paul Clozel erneut das operative Geschäft.
  • Gupta hatte versucht, das Biotechunternehmen nach schwierigen Jahren wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
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Paukenschlag bei Idorsia: Nach nicht mal einem Jahr im Amt tritt Srishti Gupta als CEO zurück und scheidet auch aus dem Verwaltungsrat aus. Bis zur Ernennung einer Nachfolge übernimmt der Gründer und langjährige Chef Jean-Paul Clozel das Tagesgeschäft.

Clozel ist auch noch Verwaltungsrat bei Idorsia. Der Verwaltungsrat habe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef gestartet, teilte das Biotechunternehmen am Montag mit. Die Entscheidung sei einvernehmlich zwischen der Unternehmenschefin und dem Verwaltungsrat erfolgt.

Clozel dankt in dem Communiqué Gupta «für ihre bedeutenden Beiträge, die sie sowohl als CEO als auch als Verwaltungsratsmitglied in einer wichtigen Phase der Entwicklung von Idorsia geleistet hat». Sie habe sich mit grossem Engagement für die Mission von Idorsia eingesetzt.

Der Generalversammlung am 6. Mai 2026 werde der Verwaltungsrat bald neue unabhängige Kandidaten zur Wahl vorschlagen.

Schon seit Jahren im VR

Die Wahl Guptas hatte im vergangenen Jahr Wellen geschlagen. Die Ärztin war bereits seit 2021 im Verwaltungsrat von Idorsia und hatte zudem 18 Jahre für McKinsey & Company als Führungskraft in den Bereichen Pharmazie und globale Gesundheit gearbeitet. Vor allem aber hatte die Tatsache, dass sie mit dem Novartis-CEO Vas Narasimhan verheiratet ist, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Gupta war vor allem mit dem Ziel angetreten, Idorsia nach zahlreichen Rückschlägen und Negativschlagzeilen auf die Erfolgsbahn zurückzubringen. Immerhin ist es ihr gelungen, die Umsatzentwicklung mit dem Schlafmittel Quviviq anzukurbeln. Zudem hat sie die Pipeline gestrafft und den Fokus auf vielversprechende Kandidaten gelegt. Gleichzeitig war sie mit dem ausgewiesenen Ziel angetreten, Idorsia als eigenständiges Unternehmen zu erhalten.

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