Internationale Energieagentur: Rekordmenge Ölreserven wegen Iran-Krieg freigegeben In die Höhe schnellende Ölpreise, eine angespannte Versorgungslage in Asien: Um die Folgen des Iran-Kriegs abzufedern, greift die Internationale Energieagentur zu einem Krisenmittel – im Rekordumfang. 11.03.2026

Die Preise schnellen in die Höhe, die Versorgungslage in Asien ist bereits angespannt: Um die Folgen des Iran-Kriegs auf dem Ölmarkt abzufedern, greift die Internationale Energieagentur zu einem Krisenmittel – im Rekordumfang.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Beginn des Krieges im Iran steigen die Ölpreise teils rasant an.

Als Reaktion will die Internationale Energieagentur IEA nun eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben – 400 Millionen Barrel Rohöl.

«Die Herausforderungen auf dem Ölmarkt, denen wir gegenüberstehen, sind in ihrem ausmass beispiellos», sagte Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur IEA.

Mit dem historischen Schritt sollen die durch den Krieg angespannten Märkte stabilisiert werden. Mehr anzeigen

Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer der Agentur 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer in Paris veröffentlichten Mitteilung heisst. Noch nie wurde bei einer vorherigen gemeinsamen Aktion so viel Öl aus den Reserven angezapft. Mit dem Schritt sollen die durch den Krieg angespannten Märkte stabilisiert werden. Experten gehen davon aus, dass die Freigabe die Märkte prinzipiell beruhigen könnte.

Die Freigabe soll für einen je nach Land angebrachten Zeitraum gelten, hiess es von der IEA. Einige Länder würden zudem weitere Notmassnahmen treffen. «Die Herausforderungen auf dem Ölmarkt, denen wir gegenüberstehen, sind in ihrem ausmass beispiellos», zitierte die IEA ihren Chef Fatih Birol. Er sei deshalb über die Massnahme im Rekordumfang froh. Ölmärkte seien global. Deshalb müsse auch die Antwort auf grosse Störungen global sein.

Bereits bevor die Entscheidung der IEA offiziell bekannt wurde, begrüsste US-Innenminister Doug Burgum nach entsprechenden Medienberichten den Vorschlag einer Freigabe von Rohölreserven. «Nun, sicherlich sind dies die Momente, für die diese Reserven genutzt werden, denn wir haben es hier nicht mit Energieknappheit in der Welt zu tun», sagte er dem Sender Fox News. Man habe vielmehr ein vorübergehendes Problem beim Transport, das man lösen werde. Das sei der perfekte Zeitpunkt, um über die Freigabe eines Teils der Reserven nachzudenken, um die Ölpreise zu senken, sagte Burgum.

Ölpreis seit Kriegsbeginn teils rasant gestiegen

Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten beeinträchtigt die Energiemärkte enorm. Der Transport von Energierohstoffen aus den Förderregionen am Persischen Golf durch die wichtige Strasse von Hormus ist praktisch zum Erliegen gekommen. Berichte über angeblich vom Iran in der Strasse von Hormus verlegte Seeminen befeuerten Sorgen um die Sicherheit der internationalen Energieversorgung zuletzt noch.

Die Angst vor einer längeren Unterbrechung von Öllieferungen durch die Strasse von Hormus hat die Ölpreise auch am Mittwoch wieder nach oben getrieben. Die Freigabe strategischer Ölreserven drückte die Preise nicht nachhaltig, auch weil der Schritt bereits antizipiert worden war. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 92,44 Dollar und damit gut 5 Prozent mehr als am Vortag. Am Montag war der Preis nach einem starken Anstieg bis auf mehr als 120 Dollar wieder gesunken und hatte sich am Dienstag stabilisiert.

IEA will wegen Iran-Krieg Rekordmenge Ölreserven freigeben - Gallery Die Ölpreise stiegen nach Beginn des Iran-Kriegs mitunter rasant an. Bild: dpa (Archivbild) Die IEA hat bereits fünfmal gemeinsam Öl aus Notreserven freigegeben. Bild: dpa (Archivbild) IEA will wegen Iran-Krieg Rekordmenge Ölreserven freigeben - Gallery Die Ölpreise stiegen nach Beginn des Iran-Kriegs mitunter rasant an. Bild: dpa (Archivbild) Die IEA hat bereits fünfmal gemeinsam Öl aus Notreserven freigegeben. Bild: dpa (Archivbild)

Seltenes Krisenmittel zuletzt 2022 genutzt

Um auf Krisen vorbereitet zu sein, müssen alle 32-IEA-Mitglieder von Österreich bis Südkorea Notreserven anlegen. Insgesamt verfügen sie über Reserven in Höhe von 1,2 Milliarden Barrel (je 159 Liter) und 600 Millionen Barrel Industrievorräten. Dass zu einer gemeinsamen Freigabe von Reserven gegriffen wird, ist selten. Von der kurzfristigen Aktivierung zusätzlicher Produktionskapazitäten hin zur Aussetzung von Qualitätsstandards listet die IEA etliche weitere Massnahmen, um auf Engpässe zu reagieren.

Seit Gründung der IEA Mitte der 1970er Jahre als Reaktion auf die damalige Ölkrise wurden fünfmal in koordinierter Weise Reserven freigegeben. Anlass waren der Golfkrieg 1990/91, die von den Hurrikans «Katrina» und «Rita» 2005 angerichteten Schäden in den USA sowie der Ausfall libyscher Ölexporte im Jahr 2011. Zuletzt wurden 2022 wegen des Ukraine-Kriegs nationale Ölreserven freigegeben und das gleich zweimal.

Was bringt die neue Freigabe von Reserven?

Für Thomas Puls vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) gilt als sicher, dass eine Freigabe die Märkte beruhigt. «Auf einem Knappheitsmarkt senkt jede Freigabe potenziell den Preis. Einen solchen physischen Mangel gibt es derzeit vor allem in Asien.» In Europa hingegen gebe es keine Knappheit. «Hier sind die Preise das Problem, die vom Ölmangel in Asien nach oben getrieben werden.»

Der Mineralölwirtschaftsverband en2x sieht hingegen europaweit eine «grosse Knappheit beim Angebot an Kraftstoffen selbst sowie weiteren Mineralölprodukten wie Flugtreibstoffen». Freigaben könnten zwar zu einer Entspannung beitragen, wenn auch die Produktpreise für Benzin und Diesel sinken würden. Das könnte wiederum auf die Tankstellenpreise durchschlagen. Noch könne man aber nicht abschätzen, ob und wann ein Entlastungseffekt eintrete. Das hänge auch vom weiteren Verlauf des Krieges ab.

Weil noch nicht absehbar ist, wie lange der Krieg dauern wird, mahnt IW-Experte Puls trotz der von ihm erwarteten positiven Effekte, nur in Massen Reserven freizugeben. «Zieht sich der Konflikt über Monate, werden wir uns über jedes Fass freuen, das wir nicht zur Preissenkung verbraucht, sondern für die Versorgungssicherheit zurückgehalten haben.»