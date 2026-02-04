  1. Privatkunden
Produktion eingestellt Schweizer Industrie-Firma setzt zum Kahlschlag an

Sven Ziegler

4.2.2026

IHI Bernex AG baut zahlreiche Stellen ab. (Symbolbild)
IHI Bernex AG baut zahlreiche Stellen ab. (Symbolbild)
KEYSTONE

Die Industriefirma IHI Bernex AG will den Grossteil ihrer Stellen am Standort Olten abbauen. 35 von 42 Jobs sollen nach Holland verlagert werden. Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz kritisiert den Entscheid scharf.

Sven Ziegler

04.02.2026, 13:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die IHI Bernex AG plant, 35 von 42 Stellen am Standort Olten zu streichen.
  • Die Produktion soll vollständig nach Holland verlagert werden, einzig Forschung und Entwicklung bleiben in der Schweiz.
  • Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz spricht von einem klaren Widerspruch zu den kommunizierten Unternehmenswerten.
Mehr anzeigen

Die IHI Bernex AG plant einen weitreichenden Stellenabbau am Standort Olten SO. Wie die Gewerkschaft Angestellte Schweiz mitteilt, sollen 35 der insgesamt 42 Arbeitsplätze gestrichen werden. Grund dafür ist die vollständige Einstellung der Produktion in der Schweiz.

Künftig will das Unternehmen die betroffenen Tätigkeiten an einen Standort in den Niederlanden verlagern. In Olten soll lediglich ein kleines Team aus Forschung und Entwicklung verbleiben. Für die Mitarbeitenden bedeutet der Entscheid einen tiefen Einschnitt – derzeit läuft ein formelles Konsultationsverfahren.

Die Gewerkschaft Angestellte Schweiz reagiert mit deutlicher Kritik. Man nehme die angekündigten Massnahmen «mit grosser Sorge» zur Kenntnis, heisst es in einer Mitteilung. Besonders problematisch sei, dass der geplante Abbau im Widerspruch zu den eigenen Leitlinien des Unternehmens stehe. Dort bekenne sich die Firma ausdrücklich zur Verantwortung gegenüber den Angestellten.

Firma ist auf Beschichtungen spezialisiert

Eine Stellungnahme der Unternehmensleitung liegt bislang nicht vor. Auf Anfrage des «Blick» bestätigte eine Sprecherin lediglich, dass das Konsultationsverfahren am Mittwoch eröffnet worden sei. Zu den Gründen für die Produktionsverlagerung oder zu möglichen Alternativen wollte sich das Unternehmen nicht äussern.

IHI Bernex ist auf Beschichtungen von Werkzeugen und Bauteilen spezialisiert, die unter anderem hohen Temperaturen und starkem Verschleiss ausgesetzt sind. Das Unternehmen geht auf die 1902 gegründete Berna AG zurück und gehört seit 2012 zum japanischen Industriekonzern IHI. Neben dem Hauptsitz in Olten verfügt die Firma auch über einen Standort in Shanghai.

