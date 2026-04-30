Die Preis-Anschriften bei Ikea sorgen für Kritik. Konsumentenschutz

Grosse Rabatte, kleine Schrift: Der Konsumentenschutz wirft Ikea irreführende Preisangaben vor. Jetzt schaltet sich auch der Bund ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Konsumentenschutz kritisiert, dass bei Ikea oft nur der «Familienpreis» gross sichtbar ist, nicht aber der tatsächliche Verkaufspreis.

Das SECO hält die Praxis für problematisch und will beim Möbelriesen intervenieren.

Auch Migros und Coop stehen wegen ihrer Preisanschriften weiterhin in der Kritik. Mehr anzeigen

Ein vermeintliches Schnäppchen – und an der Kasse folgt die Überraschung. Genau das wirft der Konsumentenschutz dem Möbelriesen Ikea vor.

In einer Medienmitteilung kritisiert die Stiftung für Konsumentenschutz, dass in Filialen und im Online-Shop häufig der sogenannte «Ikea-Familienpreis» gross hervorgehoben wird. Dieser gilt jedoch nur für Mitglieder des Kundenprogramms. Der reguläre Preis, den alle anderen bezahlen müssen, sei hingegen deutlich weniger sichtbar.

«Kund:innen bemerken den tatsächlichen Preis, wenn überhaupt, erst an der Kasse», sagt Geschäftsleiterin Sara Stalder. In einzelnen Fällen könne das zu Aufpreisen von mehreren hundert Franken führen. Der Vorwurf: Die Preisgestaltung sei irreführend und verstosse gegen die Regeln der Preisbekanntgabe.

Der Konsumentenschutz hat deshalb das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) eingeschaltet. Dieses übt die Oberaufsicht über die Preisbekanntgabeverordnung aus, die verlangt, dass Preise klar, verständlich und gut lesbar angegeben werden müssen.

Seco teilt Kritik laut Konsumentenschutz

Wie der Konsumentenschutz mitteilt, teilt auch das Seco die Kritik. Die Preisanschriften bei Ikea seien nicht korrekt, weshalb die Behörde nun beim Unternehmen intervenieren will. Für die konkrete Durchsetzung sind zwar die Kantone zuständig, doch der Bund setzt damit ein klares Signal.

Der Fall reiht sich in eine breitere Debatte ein. Bereits zuvor hatte das Seco Preisschilder bei anderen Detailhändlern untersucht. So wurden jene von Coop als «grenzwertig» und jene von Migros als «nicht regelkonform» bezeichnet. Konkret wurde bemängelt, dass durchgestrichene Preise teilweise schwer lesbar seien.

Trotz entsprechender Aufforderungen hätten Stichproben gezeigt, dass Migros weiterhin problematische Preisanschriften verwende, heisst es beim Konsumentenschutz. Die Organisation fordert deshalb nicht nur Ikea, sondern auch Migros und Coop auf, ihre Praxis rasch anzupassen.

Im Zentrum steht eine grundlegende Frage: Wie transparent müssen Preise sein, damit Konsumentinnen und Konsumenten fundierte Entscheidungen treffen können? Die Preisbekanntgabeverordnung ist hier eindeutig – doch in der Praxis wird ihre Auslegung offenbar immer wieder ausgereizt.

Der Konsumentenschutz ruft deshalb auch die Bevölkerung auf, aufmerksam zu bleiben. Wer auf unklare oder verwirrende Preisangaben stosse, solle diese melden. Nur so könne man frühzeitig gegen problematische Praktiken vorgehen.