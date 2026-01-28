Mitarbeiter der Ikea-Zentrale in Spreitenbach machen Kundenbestellungen bereit für die Auslieferung. 60 Stellen sollen abgebaut werden (Archiv) Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey

Ikea Schweiz will Kosten senken und prüft den Abbau von bis zu 60 Stellen in der Zentrale in Spreitenbach. Hintergrund sind ein Umsatzrückgang und der Fokus auf einfachere Strukturen und günstige Preise.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ikea Schweiz prüft aus Effizienzgründen den Abbau von bis zu 60 Stellen in der Zentrale in Spreitenbach.

Dazu wurde ein Konsultationsverfahren gestartet.

Betroffene Mitarbeitende können Vorschläge einbringen und sollen im Fall von Entlassungen unterstützt werden. Mehr anzeigen

Ikea will effizienter werden und erwägt den Abbau von bis zu 60 Stellen in der Unternehmenszentrale in Spreitenbach. Das Unternehmen habe einen Konsultationsprozess bei den betroffenen Mitarbeitenden über die möglichen Anpassungen gestartet, welche auch einen Personalabbau enthalten könnten, teilte das Möbelhaus mit.

Wolle man den Kunden weiterhin erschwingliche Preise anbieten, müsse Ikea Schweiz Komplexität abbauen, Kosten konsequenter steuern und sich auf die wichtigsten Prioritäten fokussieren, heisst es in der Mitteilung. Ein wesentlicher Schritt dafür sei die Vereinfachung der Strukturen und Arbeitsweisen in der Unternehmenszentrale. Zuerst hatte am Dienstag der Blick über die Sparmassnahmen berichtet.

Die potenziell betroffenen Mitarbeitenden sind laut der Mitteilung bereits über die geplanten Veränderungen informiert worden. Im Konsultationsverfahren könnten sie nun noch Vorschläge einbringen, wie die geplanten Massnahmen vermieden, die Zahl der betroffenen Personen verringert oder die Auswirkungen gemildert werden können.

Würden Entlassungen nach dem Verfahren bestätigt, werde Ikea Schweiz sowohl finanzielle Unterstützung als auch Begleitung bei der beruflichen Neuorientierung bereitstellen, erklärt das Unternehmen weiter.

Ikea Schweiz hatte im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende August) einen Umsatzrückgang um 2,3 Prozent auf 1,21 Milliarden Franken verzeichnet. Zu Ikea Schweiz gehören zehn Einrichtungshäuser. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 3500 Mitarbeitende.