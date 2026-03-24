In Bern verlieren 24 Parteien ihr Zuhause – jetzt werden Wohnungen teuer verkauft

An der Muristrasse 168 und 170 müssen die Bewohner raus. Neue Eigentumswohnungen sollen reinkommen. Maps

In Bern heizt ein neuer Fall die Debatte um Leerkündigungen weiter an. Während Investoren von Erneuerungsbedarf sprechen, sehen Kritiker vor allem Renditeinteressen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Bern sorgt ein weiterer Fall von Leerkündigungen für Kritik: 24 Wohnungen werden geräumt, saniert und anschliessend in teures Stockwerkeigentum umgewandelt.

Mieter sehen Renditeinteressen als Hauptgrund, während die Eigentümerin auf baulichen und energetischen Sanierungsbedarf verweist.

Politik und Mieterverband fordern strengere Regeln, da bezahlbarer Wohnraum verloren geht und Verdrängung droht. Mehr anzeigen

In der Schweiz sorgen Leerkündigungen für Diskussionen. In Bern gab es zuletzt mehrere Fälle, etwa am Loryplatz oder bei Liegenschaften der Burgergemeinde. Dort wurden Mietverhältnisse beendet, um Wohnungen später zu höheren Preisen neu anzubieten, schreiben die Tamedia-Zeitungen.

Auch an der Muristrasse 168 und 170 in Bern betrifft es zwei Häuser mit insgesamt 24 Wohnungen. Die Eigentümerin BSG Immo Invest AG begründet die Kündigungen mit einer notwendigen Sanierung. Im Quartier wird das Vorgehen jedoch hinterfragt.

Ein langjähriger Mieter sagt gegenüber der «Berner Zeitung»: «Die Wohnungen waren super zwäg.» Er vermutet wirtschaftliche Gründe, da viele langjährige Mieter von tiefen Mieten profitiert hätten. Für eine 5-Zimmer-Wohnung zahlte er 1390 Franken inklusive Nebenkosten. Bei Mieterwechseln seien bis zu 2800 Franken verlangt worden.

Streit um Zustand der Wohnungen

Ehemalige Bewohner schildern, die Wohnungen seien zwar «nicht mehr auf dem neusten Stand, aber eben auch nicht veraltet» gewesen. Küche und Bad hätten funktioniert, eine Totalsanierung sei aus ihrer Sicht nicht nötig gewesen.

Die Eigentümerin widerspricht. Untersuchungen hätten «baulichen und energetischen Erneuerungsbedarf» gezeigt. Genannt werden unter anderem Ölheizung, ungenügende Dämmung und veraltete Technik. Seit November stehen die Wohnungen leer, derzeit laufen Arbeiten an Fassade, Dach, Fenstern und Heizung.

Verkauf statt Vermietung geplant

Die Häuser wurden 2023 gekauft und in Stockwerkeigentum aufgeteilt. Die Wohnungen werden nun zum Verkauf angeboten. Preise: 1,15 bis 1,25 Millionen Franken für Dreieinhalb-Zimmer und 1,27 bis 1,59 Millionen für Viereinhalb-Zimmer. Die BSG erklärt, man wolle damit «einer bestehenden Nachfrage nach Wohneigentum Rechnung tragen».

Kritik kommt vom Mieterinnen- und Mieterverband. Geschäftsleiterin Sabina Meier sagt gegenüber der «Berner Zeitung»: «Am Fall im Egghölzli sieht man gut, wie bezahlbarer Wohnraum aktiv und ersatzlos vernichtet wird.» Sie fordert strengere Regeln, etwa eine Mietzinskontrolle. Auch der Berner Stadtrat verlangt neue Vorgaben für Leerkündigungen und Sanierungen.