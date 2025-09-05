Pflichtjahr für Schweizer Rentner? Experte ordnet ein

Sozialer Pflichtdienst statt Ruhestand geniessen? Der kontroverse Vorschlag schlägt umgehend Wellen. Doch wie sieht es in der Schweiz aus? (Symolbild) Bild: Arne Dedert/dpa

Ein deutscher Vorschlag für ein Pflichtjahr im Ruhestand sorgt für Aufmerksamkeit. In der Schweiz sieht Ökonom Fredy Hasenmaile dafür jedoch wenig Anlass – das Vorsorgesystem sei hierzulande robuster. Trotzdem spürt die junge Generation einen zunehmenden Druck.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen DIW-Präsident Marcel Fratzscher forderte in Deutschland ein verpflichtendes soziales Jahr für Rentner und warf der Babyboomer-Generation vor, selbst zu wenige Kinder bekommen zu haben.

In der Schweiz sei die Lage laut Raiffeisen-Chefökonom Fredy Hasenmaile stabiler, da die starke zweite Säule die Jungen stärker entlaste als in Deutschland.

Ein soziales Jahr für Rentner wäre hierzulande politisch schwer umsetzbar; wichtiger seien Transparenz, solide Finanzierung und eine faire Verteilung der Lasten zwischen den Generationen.

Mit einem provokanten Vorschlag hat DIW-Präsident Marcel Fratzscher eine hitzige Debatte in Deutschland entfacht: In einem Interview mit dem «Spiegel» sprach sich der Ökonom für ein verpflichtendes soziales Jahr – ausgerechnet für Rentner – aus.

Doch damit nicht genug: Fratzscher attackierte die sogenannte Boomer-Generation und warf ihr vor, «zu wenig Kinder bekommen» zu haben – mit weitreichenden Folgen für die nachfolgenden Generationen.

«Wieso sollten ausschliesslich die Jungen für diese Lebensentscheidungen der Babyboomer geradestehen?», fragte der Wissenschaftler rhetorisch – und erntete prompt Gegenwind.

Die Schweiz steht stabiler da als Deutschland

Doch wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Sollte man auch hierzulande über solch einen Vorschlag nachdenken und braucht es überhaupt eine Veränderung? Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, schätzt die Lage für blue News ein.

Er sagt: «In der Schweiz ist aufgrund des auf mehreren Säulen ruhenden Vorsorgesystems die Problematik weniger gross als in Deutschland.» Hasenmaile sieht verschiedene Seiten des Vorschlags aus Deutschland. «Gut an der Idee ist, dass sie den Finger auf das Problem von Umlagesystemen legt. Solche funktionieren nur so lange, wie zahlenmässig starke Generationen nachfolgen.»

Hasenmaile stimmt Fratzscher in einem Punkt zu: «Die Babyboomer-Generation hat aber nicht genügend Kinder bekommen, was dazu führt, dass die Lasten übermässig von den zahlenmässig kleineren Nachfolgegenerationen getragen werden müssen.»

Die Last der Jungen ist in der Schweiz geringer

«Die Verhältnisse in Deutschland lassen sich nicht auf die Schweiz übertragen», sagt Hasenmaile. Die Altersvorsorge in Deutschland beruhe in erster Linie auf der gesetzlichen Rentenversicherung, die im Umlageverfahren operiert. Daher würde die Last für die Jungen immer grösser. «Wir kennen in der Schweiz mit der AHV ein ähnliches System mit ähnlicher Problemstellung.»

Aufgrund der starken zweiten Säule in der Schweiz, die nach dem Kapitaldeckungsverfahren funktioniert, sei die Last der Jungen hierzulande aber geringer.

Solidarität durch Offenheit und Transparenz

Würde ein soziales Jahr für Rentner in der Schweiz überhaupt möglich sein? Hasenmaile sagt: «Derartige Änderungen müssen den parlamentarischen Prozess durchlaufen und gegen einen allfälligen Entscheid kann das Referendum ergriffen werden, sodass in der Regel das Volk über derartige Vorhaben entscheidet.» Bei Abstimmungen seien die älteren Generationen in der Regel in der Mehrheit. Daher dürfte es in der Schweiz schwierig sein, eine solche Idee umzusetzen.

Es braucht also keine massgebliche Änderung in der Schweiz. «Echte Solidarität funktioniert nur, wenn Transparenz herrscht und keine falschen Versprechungen gemacht werden», erklärt Hasenmaile. Umlageverfahren seien aufgrund der Demografie Schneeballsystemen ähnlich, bei welchen die Letzten leer ausgehen.

Solche Systeme würden also nur bei stabil gleich grossen Alterskohorten funktionieren. Das sei in der Realität aber kaum je der Fall. «Wichtig ist, dass eine offene Diskussion über die verschiedenen Lasten stattfindet. In der Schweiz wäre es zudem wichtig, den Jungen nicht noch mehr Lasten aufzubürden» sagt der Chefökonom. Daher sollten keine Volksabstimmungen mehr zugelassen werden, deren Finanzierung nicht im Vorfeld im Detail geklärt seien. «Solche hatten wir bereits mit der 13. AHV und es sind weitere in der Pipeline.»