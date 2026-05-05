Die Inflation ist in der Schweiz im Zuge des Kriegs im Nahen Osten deutlich angestiegen. Vor allem die höheren Preise für Benzin, Diesel und Heizöl waren dafür verantwortlich.
Konkret stieg die Jahres-Inflation im April auf 0,6 Prozent von 0,3 Prozent im März, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Ökonomen hatten diese Entwicklung allerdings vorausgesagt. Die Schätzungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Experten gingen von einem Anstieg der Jahresteuerung in den Bereich von 0,4 bis 0,7 Prozent aus.
Steigender Ölpreis macht sich bemerkbar
Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Berichtsmonat um 0,3 Prozent auf 101,1 Punkte. Für den Anstieg der Teuerung sind unter anderem die höheren Preise für Benzin, Diesel und Heizöl verantwortlich, wie das BFS fest hält. Das zeigte sich vor allem auf der Importseite. Dort stiegen die Preise im Vergleich zum März um 1,5 Prozent an.
Verteuert haben sich auch die Flugpreise und Pauschalreisen. Demgegenüber sind die Preise in der Hotellerie und Parahotellerie gesunken, ebenso wie jene für Automiete und Carsharing.
Die Kerninflation – ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte – bewegte sich gegenüber dem Vormonat nicht.
Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins
Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.
29.01.2026
«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik
Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22)
«This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place»
Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage –
und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde.
Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien.
Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union.
Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.
23.01.2026
Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein
Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.
20.01.2026
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