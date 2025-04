Innerschweizer Familiencoiffeur-Dynastie endet nach 100 Jahren

Der Coiffeur war im Metalli-Areal in Zug zu Hause. KEYSTONE

Fast ein Jahrhundert prägte die Familie Wolf das Coiffeurhandwerk in Zug – mit Leidenschaft, Innovationsgeist und unermüdlichem Einsatz. Nun übergeben Gaby und Susy Wolf ihr Lebenswerk in neue Hände.

Der Salon wird von der Coiffeurkette «Adesso Hair Design» übernommen, der Name bleibt bestehen.

Die Schwestern Gaby und Susy Wolf blicken stolz auf eine bewegte Familiengeschichte zurück. Mehr anzeigen

Die Geschichte von «Metalli Coiffure» ist untrennbar mit der Familie Wolf verbunden. Seit 1925 schnitten drei Generationen im Kanton Zug Haare – jetzt endet diese Ära: Gaby und Susy Wolf übergeben den traditionsreichen Salon Ende April an die Coiffeurkette «Adesso Hair Design».

Obwohl der neue Betreiber das Lokal, das bestehende Team sowie den Namen «Metalli Coiffure» übernimmt, markiert die Übergabe einen Einschnitt. Mit dem Generationenwechsel verliert der Salon jenes besondere familiäre Erbe, das ihn fast 100 Jahre lang prägte.

Die beiden Schwestern blicken mit gemischten Gefühlen auf den Abschied. «Wir arbeiten direkt am Menschen und verändern dabei etwas an ihm – das ist eine enorme Verantwortung», erklärt Susy Wolf gegenüber der «Zuger Zeitung». Ihre Schwester Gaby ergänzt: «Die Menschen legen ihren Kopf in unsere Hände, im wahrsten Sinne des Wortes.» Eine grössere Wertschätzung für dieses Handwerk sei durchaus wünschenswert, finden beide.

Von Baar ins Metalli – ein Jahrhundert Leidenschaft

Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1925, als Grossvater Alois Wolf in Baar den ersten Coiffeursalon eröffnete. Sein Sohn Josef Wolf übernahm 1944 das Geschäft und verlegte es später nach Zug. 1987 folgte der Umzug ins neu eröffnete Einkaufszentrum Metalli.

Gaby und Susy Wolf absolvierten ihre Ausbildung im väterlichen Betrieb und führen den Salon seit zwei Jahrzehnten. «Natürlich schwingt Wehmut mit, aber wir sind überzeugt, dass jetzt der richtige Moment für einen Neuanfang gekommen ist», sagt Gaby Wolf.

Mit dem Wechsel zu «Adesso Hair Design» bleibt die Kundschaft auch weiterhin im gewohnten Umfeld. Nur die Ära der Familie Wolf – mit ihrer Leidenschaft, die Generationen überdauerte – findet ihr Ende.