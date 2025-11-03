Der Zulieferer stellt den Betrieb ein. (Symbolbild) KEYSTONE

Der deutsche Autozulieferer AE Group stellt den Betrieb endgültig ein. Nach gescheiterter Sanierung verlieren rund 700 Beschäftigte bis Jahresende ihre Arbeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die AE Group in Thüringen schliesst nach einer gescheiterten Sanierung endgültig.

Rund 700 Mitarbeitende verlieren ihren Job, erhalten aber Unterstützung durch einen Sozialplan.

Hauptkunden finanzieren eine Transfergesellschaft, die beim beruflichen Neuanfang helfen soll. Mehr anzeigen

Der deutsche Autozulieferer AE Group steht vor dem endgültigen Aus. Nach einer Insolvenz in Eigenverwaltung und einer gescheiterten Sanierung wird der Betrieb zum Jahresende vollständig geschlossen. Etwa 700 Beschäftigte verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz.

Insolvenzverwalterin Romy Metzger nannte mehrere Gründe für das Scheitern: die anhaltende Krise in der Autoindustrie, hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie geopolitische Unsicherheiten. Die AE Group war auf Aluminium-Druckguss spezialisiert – ein Bereich, der eng mit der Entwicklung der Automobilbranche verknüpft ist. Trotz intensiver Investorensuche fand sich keine Lösung für den Fortbestand.

Sozialplan und Transfergesellschaft

Immerhin konnte ein umfassender Sozialplan vereinbart werden. Dieser wird von Hauptkunden finanziert, die bis zuletzt beliefert werden wollten. Die Vereinbarung sieht Prämien und eine Transfergesellschaft vor, in die über 90 Prozent der Mitarbeitenden wechseln. Dort sollen sie ab Januar ein halbes Jahr lang Qualifizierungen und Unterstützung bei der Jobsuche erhalten – bei 80 Prozent ihres bisherigen Netto-Gehalts.

Vertreter der IG Metall und der Gemeinde Gerstungen, wo AE Group ansässig ist, äusserten sich erleichtert über die soziale Abfederung, bezeichneten den Verlust jedoch als schweren Schlag für die Region. «Unterm Strich bleibt, wir haben die Arbeitsplätze nicht gerettet», sagte Leif Gentzel von der Gewerkschaft. Bürgermeister Daniel Steffan sprach von erheblichen wirtschaftlichen Folgen für die lokale Infrastruktur und Steuerbasis.

Das Ende der AE Group reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Insolvenzen in der deutschen Autozulieferbranche – zuletzt waren auch Unternehmen wie Voit und Webasto betroffen.