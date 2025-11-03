  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gescheiterte Sanierung Insolvenz bei deutschem Autozulieferer – 700 Stellen weg

Sven Ziegler

3.11.2025

Der Zulieferer stellt den Betrieb ein. (Symbolbild)
Der Zulieferer stellt den Betrieb ein. (Symbolbild)
KEYSTONE

Der deutsche Autozulieferer AE Group stellt den Betrieb endgültig ein. Nach gescheiterter Sanierung verlieren rund 700 Beschäftigte bis Jahresende ihre Arbeit. 

,

DPA, Sven Ziegler

03.11.2025, 10:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die AE Group in Thüringen schliesst nach einer gescheiterten Sanierung endgültig.
  • Rund 700 Mitarbeitende verlieren ihren Job, erhalten aber Unterstützung durch einen Sozialplan.
  • Hauptkunden finanzieren eine Transfergesellschaft, die beim beruflichen Neuanfang helfen soll.
Mehr anzeigen

Der deutsche Autozulieferer AE Group steht vor dem endgültigen Aus. Nach einer Insolvenz in Eigenverwaltung und einer gescheiterten Sanierung wird der Betrieb zum Jahresende vollständig geschlossen. Etwa 700 Beschäftigte verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz.

Insolvenzverwalterin Romy Metzger nannte mehrere Gründe für das Scheitern: die anhaltende Krise in der Autoindustrie, hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie geopolitische Unsicherheiten. Die AE Group war auf Aluminium-Druckguss spezialisiert – ein Bereich, der eng mit der Entwicklung der Automobilbranche verknüpft ist. Trotz intensiver Investorensuche fand sich keine Lösung für den Fortbestand.

Sozialplan und Transfergesellschaft

Immerhin konnte ein umfassender Sozialplan vereinbart werden. Dieser wird von Hauptkunden finanziert, die bis zuletzt beliefert werden wollten. Die Vereinbarung sieht Prämien und eine Transfergesellschaft vor, in die über 90 Prozent der Mitarbeitenden wechseln. Dort sollen sie ab Januar ein halbes Jahr lang Qualifizierungen und Unterstützung bei der Jobsuche erhalten – bei 80 Prozent ihres bisherigen Netto-Gehalts.

Eine ganze Branche ist in der Krise. Darum bleibt das E-Auto bei vielen Marken ein Ladenhüter

Eine ganze Branche ist in der KriseDarum bleibt das E-Auto bei vielen Marken ein Ladenhüter

Vertreter der IG Metall und der Gemeinde Gerstungen, wo AE Group ansässig ist, äusserten sich erleichtert über die soziale Abfederung, bezeichneten den Verlust jedoch als schweren Schlag für die Region. «Unterm Strich bleibt, wir haben die Arbeitsplätze nicht gerettet», sagte Leif Gentzel von der Gewerkschaft. Bürgermeister Daniel Steffan sprach von erheblichen wirtschaftlichen Folgen für die lokale Infrastruktur und Steuerbasis.

Das Ende der AE Group reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Insolvenzen in der deutschen Autozulieferbranche – zuletzt waren auch Unternehmen wie Voit und Webasto betroffen.

Mehr Wirtschaft

Konjunktur. Maschinenbau-Aufträge in Deutschland brechen im September ein

KonjunkturMaschinenbau-Aufträge in Deutschland brechen im September ein

Arbeitsmarkt. Beschäftigungsaussichten hellen sich in der Schweiz leicht auf

ArbeitsmarktBeschäftigungsaussichten hellen sich in der Schweiz leicht auf

Konjunktur. Stimmung bei Industriefirmen hellt sich etwas auf

KonjunkturStimmung bei Industriefirmen hellt sich etwas auf

Meistgelesen

Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Beim Air-India-Absturz starben 241 Menschen – jetzt spricht der einzige Überlebende
Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene
Brandgefahr bei Staubsaugern – drei Modelle darfst du jetzt nicht mehr benutzen
Kiews Drohnen bringen Putins Luftabwehr an ihre Grenzen