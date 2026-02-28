  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Iran blockiert offenbar wichtigen Seeweg Diese 50 Kilometer könnten jetzt die Weltwirtschaft erschüttern

Sven Ziegler

28.2.2026

Video zeigt, welche Golf-Staaten Iran attackiert

Video zeigt, welche Golf-Staaten Iran attackiert

Am 28. Februar 2026 attackiert Iran als Reaktion auf israelisch-amerikanische Angriffe mehrere Golf-Staaten mit Raketen und Drohnen.

28.02.2026

Nach den Angriffen der USA und Israels auf Iran mehren sich Hinweise, dass Teheran die Strasse von Hormus blockiert hat. Die Meerenge ist eines der wichtigsten Nadelöhre des globalen Energiehandels. Die Folgen könnten weltweit spürbar werden – auch an Schweizer Tankstellen.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

28.02.2026, 18:13

28.02.2026, 18:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Durch die Strasse von Hormus laufen rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels und bis zu 20 Prozent der globalen LNG-Exporte.
  • Eine Blockade würde Tanker stoppen und Versicherer könnten Durchfahrten verweigern.
  • Ein länger andauernder Ausfall hätte direkte Folgen für Öl-, Gas- und Treibstoffpreise weltweit.
Mehr anzeigen

Mitten in der militärischen Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran rückt ein 50 Kilometer breites Seegebiet ins Zentrum der Weltpolitik. Die Strasse von Hormus gilt als empfindlichster Engpass des globalen Energiehandels. Sollte Teheran die Passage tatsächlich blockieren oder auch nur glaubhaft bedrohen, könnte das weit über die Region hinaus wirtschaftliche Folgen haben.

Warum ist die Strasse von Hormus so entscheidend?

Die Strasse von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und damit mit dem offenen Meer. Sie ist an ihrer engsten Stelle nur rund 50 Kilometer breit. Täglich passieren dort im Schnitt etwa 20 Millionen Barrel Rohöl – fast ein Fünftel des weltweiten Verbrauchs. Zusätzlich verlaufen 15 bis 20 Prozent des globalen Handels mit verflüssigtem Erdgas (LNG) durch diese Meerenge, vor allem aus Katar.

Für Staaten wie Katar, Kuwait und den Irak ist sie die einzige Seeverbindung zum Weltmarkt. Auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate transportieren grosse Teile ihrer Energieexporte über diesen Weg.

Was würde eine Blockade konkret bedeuten?

Sollte Iran die Passage tatsächlich sperren – etwa durch Minen, Drohungen gegen Tanker oder militärische Manöver – könnten Reedereien und Versicherer Durchfahrten verweigern. Bereits die glaubhafte Androhung von Angriffen kann ausreichen, um den Schiffsverkehr faktisch zum Erliegen zu bringen.

Zwar existieren alternative Pipelines durch Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, doch diese decken nur einen Bruchteil der üblichen Exportmengen ab. Ein erheblicher Teil der globalen Energieversorgung würde kurzfristig unterbrochen.

Wie stark würden die Preise steigen?

Öl- und Gasmärkte reagieren sehr sensibel auf geopolitische Risiken. Schon die Aussicht auf eine Blockade kann die Grosshandelspreise für Rohöl und Gas deutlich anheben. Das würde sich zeitnah auf Heizölpreise, Diesel und Benzin auswirken.

Nahost-Konflikt

 Immer wieder kommt es zu Eskalationen im Nahen Osten. Jüngst sorgten die USA und Israel mit Angriffen auf den Iran für Unruhen.  blue News informiert dich laufend über alle wichtigen Entwicklungen in Nahost.

Allerdings ist der Ölmarkt aktuell vergleichsweise gut versorgt. Grosse Produzenten wie die USA, Saudi-Arabien oder Brasilien könnten ihre Förderung erhöhen. Dennoch gilt: Je länger eine Störung andauert, desto stärker steigen die Preise.

Würde sich Iran damit selbst schaden?

Ja. Auch Iran selbst exportiert Öl über die Golf-Häfen und wäre wirtschaftlich betroffen. Zudem würden wichtige Handelspartner – allen voran China – unter einer Blockade leiden. Rund 80 Prozent der durch die Meerenge transportierten Öl- und Gasmengen gehen in asiatische Märkte.

Was wir zum Angriff auf den Iran wissen. Raketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Was wir zum Angriff auf den Iran wissenRaketen über dem Golf – Nahost steuert auf offenen Krieg zu

Eine vollständige Sperrung wäre daher nicht nur ein Druckmittel gegen den Westen, sondern auch ein riskanter Schritt für Teherans eigene Wirtschaft.

Welche Rolle spielen die Revolutionsgarden?

Im Persischen Golf operieren die iranischen Revolutionsgarden regelmässig mit Schnellbooten und Marineeinheiten. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Festsetzungen ausländischer Tanker. Auch 2019 und 2024 gab es Vorfälle, bei denen Schiffe zeitweise beschlagnahmt wurden.

Historisch erinnert die Lage an den sogenannten «Tankerkrieg» während des Iran-Irak-Kriegs in den 1980er-Jahren, als hunderte Schiffe im Golf angegriffen wurden.

Alle Infos zur Eskalation im Nahen Osten findest du auch im Ticker:

Angriff auf den Iran. Spitzenpolitiker in den USA empören sich über die Angriffe auf Iran +++ Experte: Trumps Aufruf an Iraner ist «unverantwortlich»

Angriff auf den IranSpitzenpolitiker in den USA empören sich über die Angriffe auf Iran +++ Experte: Trumps Aufruf an Iraner ist «unverantwortlich»

Mehr internationale News

Politik. Iran warnt Schiffe in der Strasse von Hormus

PolitikIran warnt Schiffe in der Strasse von Hormus

Reaktionen aus aller Welt. Teheran zwischen Hoffnung und Verzweiflung: «Das Leben hat für mich keinen Sinn mehr»

Reaktionen aus aller WeltTeheran zwischen Hoffnung und Verzweiflung: «Das Leben hat für mich keinen Sinn mehr»

Politik. Iran fordert Sondersitzung der Internationalen Atombehörde

PolitikIran fordert Sondersitzung der Internationalen Atombehörde

Meistgelesen

Experte: Trumps Aufruf an Iraner ist «höchst unverantwortlich» +++ Video zeigt Raketen-Einschlag in Hochhaus
Luxus-Hotel in Dubai steht nach Raketenangriff in Flammen
Vogt trifft zum St.Galler Ausgleich – und dieses Mal zählt der Treffer
Schlussviertelstunde läuft: Gelingt Luzern noch der Ausgleich?
Das ändert sich im März in der Schweiz