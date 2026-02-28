Video zeigt, welche Golf-Staaten Iran attackiert Am 28. Februar 2026 attackiert Iran als Reaktion auf israelisch-amerikanische Angriffe mehrere Golf-Staaten mit Raketen und Drohnen. 28.02.2026

Nach den Angriffen der USA und Israels auf Iran mehren sich Hinweise, dass Teheran die Strasse von Hormus blockiert hat. Die Meerenge ist eines der wichtigsten Nadelöhre des globalen Energiehandels. Die Folgen könnten weltweit spürbar werden – auch an Schweizer Tankstellen.

Eine Blockade würde Tanker stoppen und Versicherer könnten Durchfahrten verweigern.

Mitten in der militärischen Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran rückt ein 50 Kilometer breites Seegebiet ins Zentrum der Weltpolitik. Die Strasse von Hormus gilt als empfindlichster Engpass des globalen Energiehandels. Sollte Teheran die Passage tatsächlich blockieren oder auch nur glaubhaft bedrohen, könnte das weit über die Region hinaus wirtschaftliche Folgen haben.

Warum ist die Strasse von Hormus so entscheidend?

Die Strasse von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und damit mit dem offenen Meer. Sie ist an ihrer engsten Stelle nur rund 50 Kilometer breit. Täglich passieren dort im Schnitt etwa 20 Millionen Barrel Rohöl – fast ein Fünftel des weltweiten Verbrauchs. Zusätzlich verlaufen 15 bis 20 Prozent des globalen Handels mit verflüssigtem Erdgas (LNG) durch diese Meerenge, vor allem aus Katar.

Für Staaten wie Katar, Kuwait und den Irak ist sie die einzige Seeverbindung zum Weltmarkt. Auch Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate transportieren grosse Teile ihrer Energieexporte über diesen Weg.

Was würde eine Blockade konkret bedeuten?

Sollte Iran die Passage tatsächlich sperren – etwa durch Minen, Drohungen gegen Tanker oder militärische Manöver – könnten Reedereien und Versicherer Durchfahrten verweigern. Bereits die glaubhafte Androhung von Angriffen kann ausreichen, um den Schiffsverkehr faktisch zum Erliegen zu bringen.

Zwar existieren alternative Pipelines durch Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, doch diese decken nur einen Bruchteil der üblichen Exportmengen ab. Ein erheblicher Teil der globalen Energieversorgung würde kurzfristig unterbrochen.

Wie stark würden die Preise steigen?

Öl- und Gasmärkte reagieren sehr sensibel auf geopolitische Risiken. Schon die Aussicht auf eine Blockade kann die Grosshandelspreise für Rohöl und Gas deutlich anheben. Das würde sich zeitnah auf Heizölpreise, Diesel und Benzin auswirken.

Allerdings ist der Ölmarkt aktuell vergleichsweise gut versorgt. Grosse Produzenten wie die USA, Saudi-Arabien oder Brasilien könnten ihre Förderung erhöhen. Dennoch gilt: Je länger eine Störung andauert, desto stärker steigen die Preise.

Würde sich Iran damit selbst schaden?

Ja. Auch Iran selbst exportiert Öl über die Golf-Häfen und wäre wirtschaftlich betroffen. Zudem würden wichtige Handelspartner – allen voran China – unter einer Blockade leiden. Rund 80 Prozent der durch die Meerenge transportierten Öl- und Gasmengen gehen in asiatische Märkte.

Eine vollständige Sperrung wäre daher nicht nur ein Druckmittel gegen den Westen, sondern auch ein riskanter Schritt für Teherans eigene Wirtschaft.

Welche Rolle spielen die Revolutionsgarden?

Im Persischen Golf operieren die iranischen Revolutionsgarden regelmässig mit Schnellbooten und Marineeinheiten. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Festsetzungen ausländischer Tanker. Auch 2019 und 2024 gab es Vorfälle, bei denen Schiffe zeitweise beschlagnahmt wurden.

Historisch erinnert die Lage an den sogenannten «Tankerkrieg» während des Iran-Irak-Kriegs in den 1980er-Jahren, als hunderte Schiffe im Golf angegriffen wurden.

