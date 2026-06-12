Die Aktienmärkte in der Schweiz und ganz Europa reagieren mit Freudensprüngen. (Archivbild) Keystone

Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt mit Iran sorgt an den Finanzmärkten für Euphorie. Nachdem nun auch Teheran von Fortschritten bei den Verhandlungen spricht, legen die Aktienmärkte in Europa deutlich zu.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Börsen in Europa reagieren positiv auf Signale für ein mögliches Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran.

Der Schweizer Leitindex SMI gewann zeitweise rund 1,5 Prozent, der Dax und die Pariser Börse sogar rund 2 Prozent.

Gleichzeitig fielen die Ölpreise deutlich, da Anleger auf eine Entspannung im Nahen Osten setzen. Mehr anzeigen

Die Aktienmärkte in der Schweiz und ganz Europa reagieren mit Freudensprüngen auf Nachrichten aus dem Mittleren Osten: Die Verhandlungen über eine Befriedung des Iran-Kriegs stehen angeblich vor einem Durchbruch.

Nun ist es aber nicht nur US-Präsident Donald Trump, der ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht stellt, diesmal spricht auch Teheran von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss.

Davor hatte Trump gemäss einer Auswertung des US-TV-Senders CNN nicht weniger als 39 Mal von einem «baldigen» Deal mit dem Iran gesprochen. Dass nun auch der Iran bestätigte, dass ein entsprechender Text «überwiegend finalisiert» sei, gebe dem Ganzen nun ein ganz anderes Gewicht, sagten Marktbeobachter. Noch ist aber offen, ob Trump die Vereinbarung rechtzeitig zu seinem 80. Geburtstag am Sonntag unter Dach und Fach bringt.

Denn laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim ist das Abkommen bisher nicht endgültig bestätigt. Es handle sich um einen 14 Punkte umfassenden Text.

Es geht Berichten zufolge zunächst um ein Rahmenabkommen, mit dem die Grundlage für weitere Gespräche gelegt werden soll. Mit dem Rahmenabkommen könnte aber bereits etwa die für den Handel wichtige Strasse von Hormus wieder vollständig geöffnet werden.

Bauaktien gefragt

Der Schweizer Leitindex SMI kletterte bis gegen 10.51 Uhr um 1,5 Prozent auf 13'731 Punkte. Die Londoner Börse stieg in ähnlichem Ausmass. Noch steiler bergauf ging es mit dem deutschen Dax und der Pariser Börse, die beide um rund 2 Prozent zulegten.

An der Spitze der Gewinner standen die Aktien von Firmen aus der Baubranche: So schossen die Titel von Sika um 5,9 Prozent nach oben, jene von Geberit um 4,3 Prozent und die Holcim-Titel um 4,2 Prozent. Auch Implenia und der deutsche Zementkonzern Heidelberg Materials waren mit einem Plus von deutlich über 5 Prozent sehr gefragt.

Auf der anderen Seite gaben die Ölpreise in der Folge deutlich nach. Die Nordseesorte Brent etwa fiel zuletzt auf 86,40 Dollar je Fass. Gleichzeitig gab der US-Dollar etwas nach.

Am Nachmittag dann steht mit dem Börsengang von SpaceX der nächste grosse Termin an. Elon Musk will mit dem Verkauf eines fünfprozentigen Anteils seines Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen, was eine sagenhaft hohe Bewertung von insgesamt fast 1,8 Billionen Dollar ergeben würde. Gleichzeitig könnte der Rekord-Börsengang viel Liquidität im Sektor abziehen.