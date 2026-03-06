  1. Privatkunden
Steigt Preis über 2 Franken Jetzt wollen Politiker eine Benzinpreis-Bremse einführen

Sven Ziegler

6.3.2026

Zuletzt waren die Benzinpreise nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine so hoch. 
Zuletzt waren die Benzinpreise nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine so hoch. 
KEYSTONE

Der Krieg im Iran lässt die Ölpreise weltweit steigen – mit Folgen für Autofahrer in der Schweiz. Erste politische Stimmen verlangen nun, dass der Bund eingreift, um einen starken Anstieg der Benzinpreise zu verhindern.

Sven Ziegler

06.03.2026, 11:56

06.03.2026, 11:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Der Krieg im Iran wirkt sich zunehmend auf die Energiemärkte aus – und könnte bald auch an Schweizer Tankstellen spürbar werden. Hintergrund ist unter anderem die Lage rund um die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Transportrouten für Öl weltweit.

So ist der Preis für Rohöl innerhalb weniger Tage um mehr als zehn Prozent gestiegen. Ein Teil des weltweiten Ölhandels wird über die Meerenge zwischen Iran und Oman abgewickelt. Da die Strasse von Hormus derzeit für den internationalen Schiffsverkehr blockiert ist, hat das auch direkte Folgen für die globalen Märkte.

Eskalation trifft Schweizer Haushalte. Bald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Eskalation trifft Schweizer HaushalteBald merkst du den Krieg auch in deinem Portemonnaie

Auch in der Schweiz wächst deshalb die Sorge vor steigenden Treibstoffpreisen. Erste Stimmen aus der Branche gehen davon aus, dass sich die Preise an den Zapfsäulen erhöhen könnten.

SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann fordert deshalb laut «Blick», dass der Bund eingreifen soll. Sein Vorschlag: Die Mineralölsteuer auf Treibstoff vorübergehend senken, um den Preisanstieg zu dämpfen. Ziel sei es, den Benzinpreis möglichst auf dem Niveau von vor dem Ausbruch der aktuellen Eskalation zu halten.

Wyssmann argumentiert, dass ein grosser Teil des Treibstoffpreises in der Schweiz aus staatlichen Abgaben besteht. Neben der Mineralölsteuer fällt auch Mehrwertsteuer auf den gesamten Betrag an. Insgesamt generierten diese Abgaben im Jahr 2024 rund 4,3 Milliarden Franken Einnahmen für den Bund.

Preisanstiege an Tankstellen treten oft verzögert auf

Steigende Treibstoffpreise hätten laut dem SVP-Politiker auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Wirtschaft. Höhere Transportkosten könnten sich etwa auf Lebensmittelpreise oder Baukosten auswirken. Um eine zusätzliche Inflation zu vermeiden, brauche es deshalb rasche Gegenmassnahmen.

Experten weisen jedoch darauf hin, dass Preisanstiege an der Tankstelle oft verzögert auftreten. Treibstoff, der derzeit verkauft wird, wurde teilweise bereits vor Wochen oder Monaten eingekauft. Erst wenn neue Lieferungen zu höheren Preisen beschafft werden, schlagen sich steigende Ölpreise an den Zapfsäulen nieder.

Iran blockiert offenbar wichtigen Seeweg. Diese 50 Kilometer könnten jetzt die Weltwirtschaft erschüttern

Iran blockiert offenbar wichtigen SeewegDiese 50 Kilometer könnten jetzt die Weltwirtschaft erschüttern

Beobachter sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten «Rockets-and-Feathers»-Effekt. Preise steigen häufig schnell, wenn die Einkaufskosten zunehmen, sinken aber deutlich langsamer, wenn sich die Märkte wieder beruhigen.

Wie stark der Benzinpreis tatsächlich steigen wird, hängt deshalb auch davon ab, wie sich die Lage im Nahen Osten weiterentwickelt.

Energie. Bundesrat lehnt Solarinitiative ohne Gegenvorschlag ab

EnergieBundesrat lehnt Solarinitiative ohne Gegenvorschlag ab

Energie. Ölpreis steigt leicht – Transport weiter beeinträchtigt

EnergieÖlpreis steigt leicht – Transport weiter beeinträchtigt

Konkurs eröffnet. Traditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite

Konkurs eröffnetTraditionsbeiz schliesst nach 180 Jahren per sofort – Wirt ist pleite

