Jetzt wollen Politiker eine Benzinpreis-Bremse einführen

Steigt Preis über 2 FrankenJetzt wollen Politiker eine Benzinpreis-Bremse einführen
Sven Ziegler
6.3.2026
Der Krieg im Iran lässt die Ölpreise weltweit steigen – mit Folgen für Autofahrer in der Schweiz. Erste politische Stimmen verlangen nun, dass der Bund eingreift, um einen starken Anstieg der Benzinpreise zu verhindern.
Der Krieg im Iran wirkt sich zunehmend auf die Energiemärkte aus – und könnte bald auch an Schweizer Tankstellen spürbar werden. Hintergrund ist unter anderem die Lage rund um die Strasse von Hormus, eine der wichtigsten Transportrouten für Öl weltweit.
Auch in der Schweiz wächst deshalb die Sorge vor steigenden Treibstoffpreisen. Erste Stimmen aus der Branche gehen davon aus, dass sich die Preise an den Zapfsäulen erhöhen könnten.
SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann fordert deshalb laut «Blick», dass der Bund eingreifen soll. Sein Vorschlag: Die Mineralölsteuer auf Treibstoff vorübergehend senken, um den Preisanstieg zu dämpfen. Ziel sei es, den Benzinpreis möglichst auf dem Niveau von vor dem Ausbruch der aktuellen Eskalation zu halten.
Wyssmann argumentiert, dass ein grosser Teil des Treibstoffpreises in der Schweiz aus staatlichen Abgaben besteht. Neben der Mineralölsteuer fällt auch Mehrwertsteuer auf den gesamten Betrag an. Insgesamt generierten diese Abgaben im Jahr 2024 rund 4,3 Milliarden Franken Einnahmen für den Bund.
Preisanstiege an Tankstellen treten oft verzögert auf
Steigende Treibstoffpreise hätten laut dem SVP-Politiker auch Auswirkungen auf andere Bereiche der Wirtschaft. Höhere Transportkosten könnten sich etwa auf Lebensmittelpreise oder Baukosten auswirken. Um eine zusätzliche Inflation zu vermeiden, brauche es deshalb rasche Gegenmassnahmen.
Experten weisen jedoch darauf hin, dass Preisanstiege an der Tankstelle oft verzögert auftreten. Treibstoff, der derzeit verkauft wird, wurde teilweise bereits vor Wochen oder Monaten eingekauft. Erst wenn neue Lieferungen zu höheren Preisen beschafft werden, schlagen sich steigende Ölpreise an den Zapfsäulen nieder.