  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Start für kultiviertes Rindfleisch Israelisches Unternehmen eröffnet erste Laborfleisch-Anlage in Kemptthal ZH

SDA

11.9.2025 - 10:00

Ein israelisches Unternehmen will im Zürcher Kemptthal kultiviertes Fleisch produzieren. (Archivbild)
Ein israelisches Unternehmen will im Zürcher Kemptthal kultiviertes Fleisch produzieren. (Archivbild)
Keystone

Das israelische Unternehmen Aleph Farms baut im Kanton Zürich seine erste europäische Basis für kultiviertes Fleisch auf. In Kemptthal laufen bereits die Anlagen – unterstützt von Migros Industrie, Bühler und Givaudan.

Keystone-SDA

11.09.2025, 10:00

11.09.2025, 10:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aleph Farms hat im zürcherischen Kemptthal eine Produktionsanlage für kultiviertes Fleisch eröffnet.
  • Partner sind Migros Industrie, Bühler und Givaudan mit ihrem Joint-Venture The Cultured Hub.
  • Das Unternehmen strebt eine Zulassung für Labor-Steaks in der Schweiz an.
Mehr anzeigen

Laborfleisch – produziert im Kanton Zürich: Das israelische Unternehmen Aleph Farms baut im zürcherischen Kemptthal eine europäische Produktionsbasis für kultiviertes Fleisch aus Rinderzellen auf. Die Anlagen laufen bereits.

Aleph Farms gab am Donnerstag die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit The Cultured Hub AG bekannt, einem Schweizer Joint-Venture von Migros Industrie, Givaudan und Bühler. Damit erreiche Aleph Farms einen «wichtigen Meilenstein» seiner internationalen Expansion, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion.

Das in Israel ansässige Unternehmen produziert kultivierte Steaks. Im Juli 2023 hatte es mit Unterstützung von Migros Industrie beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen das erste Zulassungsgesuch für kultiviertes Rindfleisch in der Schweiz eingereicht.

Die weltweit erste Zulassung für kultiviertes Rindfleisch erhielt Aleph Farms 2023 von Israels Gesundheitsministerium.

Meistgelesen

Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress
Ermittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen
Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen
Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika
Putin will's wissen

Mehr aus dem Ressort

Bergsturz. Walliser Parlament bewilligt schnelle Hilfe für Blatten

BergsturzWalliser Parlament bewilligt schnelle Hilfe für Blatten

In Eigenmietwert-Debatte. Keller-Sutter meidet SRF-«Arena» – und setzt auf kleinere Sender

In Eigenmietwert-DebatteKeller-Sutter meidet SRF-«Arena» – und setzt auf kleinere Sender

Neuer Bericht warnt. Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen

Neuer Bericht warntStiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen