Das israelische Unternehmen Aleph Farms baut im Kanton Zürich seine erste europäische Basis für kultiviertes Fleisch auf. In Kemptthal laufen bereits die Anlagen – unterstützt von Migros Industrie, Bühler und Givaudan.

Laborfleisch – produziert im Kanton Zürich: Das israelische Unternehmen Aleph Farms baut im zürcherischen Kemptthal eine europäische Produktionsbasis für kultiviertes Fleisch aus Rinderzellen auf. Die Anlagen laufen bereits.

Aleph Farms gab am Donnerstag die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit The Cultured Hub AG bekannt, einem Schweizer Joint-Venture von Migros Industrie, Givaudan und Bühler. Damit erreiche Aleph Farms einen «wichtigen Meilenstein» seiner internationalen Expansion, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit der Zürcher Volkswirtschaftsdirektion.

Das in Israel ansässige Unternehmen produziert kultivierte Steaks. Im Juli 2023 hatte es mit Unterstützung von Migros Industrie beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen das erste Zulassungsgesuch für kultiviertes Rindfleisch in der Schweiz eingereicht.

Die weltweit erste Zulassung für kultiviertes Rindfleisch erhielt Aleph Farms 2023 von Israels Gesundheitsministerium.