Deutsche Wirtschaft in der Dauerkrise Jedes dritte Unternehmen will Stellen abbauen

dpa

2.11.2025 - 16:36

Die Konjunkturwende in Deutschland lässt auf sich warten
Die Konjunkturwende in Deutschland lässt auf sich warten
Christian Charisius/dpa (Symbolbild)

Die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus ihrer Krise. Auch das kommende Jahr könnte erneut schwierig werden. Laut einer Umfrage will jeder dritte Betrieb 2026 Personal abbauen.

,

DPA, Redaktion blue News

02.11.2025, 16:36

02.11.2025, 16:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Umfrage wollen mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Betriebe in Deutschland im kommenden Jahr Stellen streichen.
  • Besonders schlecht läuft es in der Industrie, wo sogar 41 Prozent der Unternehmen Personal abbauen wollen.
  • Nach zwei Jahren ohne Wachstum rechnen die deutsche Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute für das laufende Jahr höchstens mit einem Mini-Wachstum.
  • Die Geschäftserwartungen der Unternehmen für 2026 lassen keinen spürbaren Aufschwung erwarten.
Mehr anzeigen

Die deutsche Wirtschaft steht vor einem weiteren schwierigen Jahr. Darauf deutet eine neue Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln hin. Demnach planen 36 Prozent der Unternehmen, im kommenden Jahr Stellen zu streichen, nur 18 Prozent schaffen neue Jobs. 

Trüb ist die Stimmung laut der Umfrage vor allem in der Industrie: 41 Prozent der befragten Industrieunternehmen wollen Stellen abbauen, nur etwa jede siebte Industriefirma will neue Arbeitsplätze schaffen. Ein Stimmungsumschwung in den deutschen Unternehmen und eine Konjunkturwende mit einer ausgeprägten Aufschwungsqualität lasse sich nicht erkennen. 

Wirtschaft in Dauerkrise 

Nach zwei Jahren ohne Wirtschaftswachstum rechnen die Regierung und Wirtschaftsinstitute für das laufende Jahr allenfalls mit einem Mini-Wachstum. Nach einem Minus im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal. 

Für das kommende Jahr erwartet die Regierung ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent. Schub geben sollen vor allem die milliardenschweren Staatsausgaben für Infrastruktur, Klima und Verteidigung. Wirtschaftsverbände fordern aber mit Blick auf im internationalen Vergleich hohe Energiepreise und Steuern sowie steigende Sozialabgaben grundlegende Strukturreformen.

Düstere Wolken über der Branche. Deutsche Autoindustrie im freien Fall – wer kippt als Nächstes?

Düstere Wolken über der BrancheDeutsche Autoindustrie im freien Fall – wer kippt als Nächstes?

Umfrage: Aussichten weiter trübe

Die Geschäftserwartungen der Firmen für das Jahr 2026 lassen keinen spürbaren Aufschwung erwarten. Laut Umfrage des arbeitgebernahen IW sieht zwar ein Viertel der befragten Unternehmen eine höhere Produktion oder Geschäftstätigkeit als im Jahr 2025 – nahezu ein Drittel aber geht von einem Rückgang aus. 

Schwierig bleibt die Lage vor allem für die Industrie. Die Produktionserwartungen sind der Umfrage zufolge auch für das kommende Jahr negativ. Die deutsche Industrie werde von Handelskonflikten, geopolitischen Verwerfungen und der damit einhergehenden schwächeren Weltwirtschaft übermässig stark beeinträchtigt, so das IW.

Dazu kämen etwa erneute Gefahren für die Rohstoff- und Materialversorgung sowie die geschwächte Wettbewerbsfähigkeit durch die hohen Energie-, Regulierungs- und Arbeitskosten. Auch die privatwirtschaftlichen Dienstleister gingen pessimistisch in das kommende Jahr. Dagegen habe sich die Geschäftssituation in der Bauwirtschaft deutlich verbessert.

Viele Firmen wollen weniger investieren

Die Dauerkrise hat Folgen auch für die Investitionen. Laut IW planen im kommenden Jahr 33 Prozent aller Firmen mit niedrigeren und nur 23 Prozent mit höheren Investitionsbudgets. Vor allem die langjährige Investitionskrise in der deutschen Industrie dürfte sich weiter verschärfen und die industrielle Basis weiter unter Druck kommen. Die deutsche Regierung hatte steuerliche Entlastungen beschlossen mit dem Ziel, dass Firmen mehr investieren.

Deutsche Autobauer wollen sich im E-Automarkt gegen China behaupten

Deutsche Autobauer wollen sich im E-Automarkt gegen China behaupten

STORY: Auf der Automesse IAA Mobility in München blasen die deutschen Hersteller zum Angriff auf wachsende Konkurrenz aus China. Mit neuen Elektromodellen, die in Sachen Reichweite und Vernetzung die hohen Ansprüche der Kunden erfüllen sollen, wollen Volkswagen, BMW oder Mercedes-Benz der auch in Europa wachsenden Konkurrenz aus China Paroli bieten. Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender Volkswagen: «So eine Aufstellung gab es auf der IAA noch nie. Woher kommt diese neue Stärke? Sie ist das Ergebnis unserer bahnbrechenden strategischen Entscheidungen der letzten Jahre. Alle wurden angesichts grosser Herausforderungen getroffen. Starker Wettbewerb und sinkende Nachfrage in Europa. Schnelle Innovationen und Preisdruck in China. Handelsspannungen. Verschärfte globale Vorschriften und ein langsamerer Anstieg der Elektrofahrzeugzahlen in Europa und den USA als erwartet. Aber auch wir haben uns nicht zurückgehalten, ganz im Gegenteil. Wir sind konzentriert und geeint vorangegangen. Das ist der Geist von Volkswagen. Das ist unsere Mentalität.» Der Druck ist immens. In China verlieren deutsche Autobauer im ruinösen Preiskampf Marktanteile. Gleichzeitig drängen chinesische Rivalen auf der Suche nach neuen Gewinnquellen mit aller Macht nach Europa. Sie haben ihren Marktanteil in Europa bis Mitte 2025 auf 4,8 Prozent gesteigert. Der chinesische Hersteller BYD kündigte in München an, seine Fabrik in Ungarn Ende des Jahres in Betrieb zu nehmen. Da chinesischen Herstellern der US-Markt aus politischen Gründen weitgehend verschlossen bleibt, gilt Europa als wichtiger Markt. Auch die IAA spiegelt das wider: Die Zahl chinesischer Aussteller ist um 40 Prozent gestiegen.

08.09.2025

08.09.2025

