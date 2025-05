Ein Beispiel für teures Bauen: «Lake Ville» in Thalwil ZH. Lakeville.ch / ZVG

Am linken Zürichseeufer steigen die Preise für Wohneigentum rasant – in Kilchberg kostet der Quadratmeter mittlerweile mehr als an der Goldküste. Dahinter steckt unter anderem der Luxusimmobilienentwickler Xania.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kilchberg ZH kostet der Quadratmeter Wohneigentum durchschnittlich 35'000 Franken – mehr als an der Goldküste.

Xania baut am Zürichsee Luxuswohnungen und erntet Kritik für die Verdrängung einheimischer Bevölkerung.

Trotz hoher Preise bleiben viele Wohnungen unverkauft – die Firma lockt mit Geschenken wie edlen Kaffeemaschinen und Weinabos. Mehr anzeigen

Das linke Zürichseeufer, oft als «Pfnüselküste» belächelt, erlebt eine beispiellose Aufwertung: In Kilchberg werden inzwischen Quadratmeterpreise von 35'000 Franken bezahlt – mehr als an der Goldküste, die bereits traditionell als teuer gilt.

Verantwortlich für diesen Preisschub ist unter anderem der Immobilienentwickler Xania, wie der «Blick» weiss. In Thalwil etwa vermarktet der Luxusmakler Engel & Völkers aktuell eine Wohnung mit 5,5 Zimmern für über sechs Millionen Franken.

Xania realisiert ausschliesslich Projekte an Spitzenlagen und hat laut eigener Website derzeit 24 Neubauvorhaben in der Pipeline – 17 davon rund um den Zürichsee. Zum Portfolio gehört auch die ehemalige Villa des Ex-CS-Chefs Tidjane Thiam in Herrliberg, wo 16 Luxuswohnungen geplant sind.

Die Strategie der Firma: Alte Liegenschaften werden abgerissen und durch hochpreisige Eigentumswohnungen ersetzt. Das sorgt für Ärger bei vielen Anwohnern, die sich ihr Umfeld kaum noch leisten können.

Preisstruktur verändert sich grundlegend

«Unsere Projekte orientieren sich an der bestehenden, hohen Nachfrage nach gehobenem Wohneigentum», erklärt Xania-Sprecher Alfredo Schilirò gegenüber dem «Blick». Die Nachfrage zeige sich auch daran, dass Käufer mit Geschenken wie einem Weinabo oder einer Designer-Kaffeemaschine angelockt werden.

Der Run auf die Pfnüselküste hat die Preisstruktur am Zürichsee grundlegend verändert. Wo einst nur die Goldküste als teuerster Fleck galt, führen nun Orte wie Kilchberg oder Thalwil das Preisranking an. Gleichzeitig herrscht in Zürich massive Wohnungsnot – bezahlbarer Wohnraum wird knapp, während Luxusprojekte in Serie entstehen.

Auch regulatorische Hürden wie verschärfte Eigenkapitalvorgaben für Banken lassen Xania nicht kalt. Dennoch bleibt das Segment lukrativ. «In unsicheren Zeiten gelten Immobilien als besonders wertbeständig», so Schilirò. Ein Trost für alle, die sich das Wohnen dort nicht mehr leisten können, ist das nicht.