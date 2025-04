Klaus Schwab im Januar während des diesjährigen WEF. (Archivbild) sda

Nach anonymen Vorwürfen und internem Druck hat WEF-Gründer Klaus Schwab sein Lebenswerk verloren – und erhebt nun Millionenforderungen gegen das Forum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Klaus Schwab trat nach Erpressungsvorwürfen als WEF-Vorsitzender zurück

Eine externe Kanzlei untersucht schwere Vorwürfe zu Schwabs Amtsführung

Der Ex-Chef fordert nun Millionenbeträge vom WEF für geleistete Arbeit Mehr anzeigen

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, ist nach schweren Vorwürfen und internen Machtkämpfen endgültig zurückgetreten. Aufgrund der laufenden Untersuchungen sei ihm zudem verboten worden, seine früheren Mitarbeitenden zu kontaktieren und auf seine Unterlagen zuzugreifen.

Schwab spricht in einer Stellungnahme von einem gezielten Versuch, ihn und seine Familie zu diskreditieren. Dennoch wurde rasch eine externe Untersuchung durch die Kanzlei Homburger eingeleitet. Der interne Druck wurde so gross, dass Schwab an Ostern seinen Rücktritt erklärte.

Die erhobenen Vorwürfe sind schwerwiegend: Schwab soll Mitarbeitende angewiesen haben, Bargeld abzuheben, das Ranking der globalen Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst und Einnahmen aus Buchverkäufen privat vereinnahmt haben.

Laut WEF kein Hausverbot

Auch sein Sohn Olivier, langjähriger Topmanager beim WEF, geriet unter Druck: Er soll sexuelle Belästigung eines Mitarbeiters unzureichend geahndet haben. Nach einer externen Untersuchung unter Leitung von Ex-US-Justizminister Eric Holder musste Olivier Schwab die Organisation verlassen, wie die «NZZ am Sonntag» weiss.

Klaus Schwab fordert vom WEF nun eine Entschädigung von rund acht Millionen Franken – laut ihm eine Sonderprämie für den Aufbau des Forums seit 1971, auf die er bisher verzichtet habe. Das schreibt die «Sonntagszeitung». Zudem verweist er auf Millionenbeträge, die er und seine Frau Hilde in verschiedene WEF-nahe Stiftungen gesteckt hätten.

Laut einer WEF-Stellungnahme sei Schwab zur Klärung eingeladen worden, habe die Gelegenheit aber nicht genutzt. Ein Hausverbot gebe es laut WEF-Sprecher Yan Zopf jedoch nicht.

Interimistisch leitet Ex-Nestlé-Chef Peter Brabeck die Geschicke des Forums. Das soll laut der «Sonntagszeitung» die nächsten zwei Jahre auch so bleiben. 2027 soll die jetzige EZB-Präsidentin Christine Lagarde das WEF übernehmen.