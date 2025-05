Die Finma fordert noch strengere Vorgehensweisen von Banken bei der Vergabe bei Hypotheken. Experten sehen das kritisch. Bild: sda

Strengere Richtlinien, neue Warnsignale: Die Finma sieht im Immobilienmarkt eines der grössten Risiken für den Finanzplatz. Doch aus der Branche kommt Widerspruch – viele Banken seien längst vorsichtig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Finma warnt vor systemischen Risiken im Hypothekarmarkt und kritisiert, dass viele Banken Tragbarkeitsregeln zu locker auslegen oder bewusst umgehen.

Auch bei der Bewertung von Renditeobjekten mahnt die Finma zur Vorsicht, da zu optimistische Kapitalisierungssätze die Marktwerte verzerren und Risiken verschleiern könnten.

Immobilienexperte Rolf Wirnsberger widerspricht und verweist auf die bereits verschärfte Bankpraxis. Mehr anzeigen

Die Finanzmarktaufsicht (Finma) warnt eindringlich: Die Risiken auf dem Schweizer Immobilien- und Hypothekarmarkt zählen weiterhin zu den grössten Gefahren für den Finanzplatz Schweiz.

In einer neu veröffentlichten Aufsichtsmitteilung legt die Finma offen, wo Banken und Versicherer Schwächen zeigen – und wo dringender regulatorischer Nachholbedarf besteht. Konkret fordert die Finma eine strengere Prüfung bei der Vergaben von Krediten und Hypotheken.

Im Fokus steht insbesondere das Kreditausfallrisiko: Laut Finma zeigen viele Banken zu lockere Kriterien bei der Beurteilung der Tragbarkeit von Hypotheken. Interne Richtlinien würden oft zu grosszügig ausgelegt – und teils systematisch umgangen. «Exception to Policy»-Fälle, also Kredite ausserhalb der eigenen Vorgaben, sind laut der Behörde keine Seltenheit.

Immobilienbewertung mit Schönrechnungen?

Die Finma fordert: striktere und nachhaltige Tragbarkeitskriterien, insbesondere mit Blick auf mögliche Zinsanstiege in den kommenden Jahren.

Auch bei der Bewertung von Renditeobjekten schlagen die Aufseher Alarm. Banken nutzen laut Finma zu niedrige Kapitalisierungssätze – was die Marktpreise schönrechnen könnte.

Der aufsichtsrechtliche Mindeststandard wird häufig ausgereizt. Die Finma pocht auf klare Bewertungsmethoden, die jährlich überprüft und dokumentiert werden müssen.

«Die Banken sind jetzt schon restriktiver»

Rolf Wirnsberger, Broker-Owner beim Immobilienmakler Remax, hat täglich mit Kundinnen und Kunden zu tun, die sich ein Eigenheim zulegen wollen. Er sieht die andere Seite und sagt: «Wenn man es vergleicht, wie es vor 2 bis 3 Jahren gewesen ist, sieht man, dass die Banken jetzt schon restriktiver sind.» Die Banken seien jetzt schon kritischer und schauen genauer hin. «Banken rechnen mit 5 Prozent Hypothekarzins als Grenze. Das heisst, wenn die Zinsen ansteigen, können die Schuldner noch bezahlen.»

In der Schweiz seien wir aber bei der Hälfte des Grenzwerts, also zwischen 1,7 Prozent und 2,5 Prozent. Er nennt ein Beispiel: «Wenn ein Kunde 20 Prozent Eigenkapital bringt, ist der Hypothekarzins zwischen 1,7 Prozent und 2,5 Prozent.»

Ein Vergleich mit Amerika

In den Augen von Wirnsberger verfehlt die Finma ihr Ziel: «Man will zeigen, dass man genau hinschaut, aber meiner Meinung nach schaut man am falschen Ort.»

Er glaube, die Finma habe den Link zu Amerika in der grossen Finanzkrise gezogen. Dort sei es aber anders abgelaufen. «Dort haben Banken kein Eigenkapital angenommen, sondern 100 Prozent finanziert. Das ist bei uns nicht der Fall.»

Und weiter sagt er: «Wenn ich schaue, wie die Menschen auf der Bank aufzeigen müssen, von wo das Geld kommt und wie Ihre Finanzen, Einkommen etc. sind, dann finde ich, wird schon ziemlich genau geprüft.»

Nachfrage ist da, Raum fehlt

Nichtsdestotrotz glaubt Wirnsberger nicht daran, dass der Eigenheimmarkt gefährdet ist. «Ich glaube, das Problem liegt eher bei Geschäftsliegenschaften.» Im Privatbereich spüre man zwar von Kundinnen und Kunden allgemein eine gewisse Zurückhaltung. Das habe aber auch mit vielen Faktoren zu tun, die die Schweiz vielleicht gar nicht direkt betreffen.

«Die Zurückhaltung hat mehr mit dem Umfeld zu tun. Zum Beispiel mit der weltpolitischen Situation, in Amerika und Deutschland. Der Konflikt Russland Ukraine und die Situation im Nahen Osten. Das prasselt auf die Menschen ein und dann überlegt man sich zweimal, eine Investition zu tätigen», erklärt Wirnsberger.

Das heisse aber nicht, dass gar nichts mehr gehe. Der Wunsch vom Eigenheim ist in der Schweiz ist nach wie vor da. Doch der Platz fehlt und die Behörden sind streng. Er sagt: «Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern einen kleinen Anteil an Eigenheimbesitzern. Die Menschen haben gemerkt, dass die Hürden grösser sind. Die Preise sind in den letzten 10 bis 20 Jahren gestiegen.»

Das Problem: «Wir haben auch immer mehr Menschen in der Schweiz und dem können wir nicht genügen, weil wir zum Teil den Raum gar nicht mehr haben.» Das sei dann aber mehr eine politische Frage, und keine Finanzierungsfrage.