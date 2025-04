Jedes Jahr erreichen mehr Pakete die Schweiz via Flugzeug. KEYSTONE

Hunderttausende Pakete aus China überschwemmen täglich den Flughafen Zürich. Die Folge: Massive Verzögerungen, auch bei wichtigen Lieferungen wie Medikamenten. Schweizer Unternehmen verlangen schärfere Regeln – und ein Ende der «China-First-Politik».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Flughafen Zürich kämpft mit einer massiven Paketflut aus China, die die Abfertigung verzögert.

Schweizer Detailhändler fordern strengere Regeln für ausländische Online-Plattformen.

Trotz ersten Massnahmen droht eine weitere Verschärfung der Lage durch neue Anbieter wie den TikTok-Shop. Mehr anzeigen

Täglich erreichen rund 100'000 Pakete von Onlinehändlern wie Temu und Shein den Flughafen Zürich – eine schiere Masse, die zunehmend die Zollabfertigung lahmlegt.

Laut einer aktuellen Logistikmarktstudie landen die meisten dieser Kleinstsendungen unterhalb der Zollfreigrenze direkt in Kloten. Die Folge: Die Infrastruktur ist überlastet, Spediteure berichten von massiven Verzögerungen bei der Zustellung wichtiger Güter wie Medikamenten und Maschinenteilen.

«Die Sendungen aus China sind oft ungenügend deklariert, was die Abfertigung enorm erschwert», kritisiert Tom Odermatt vom Verband Spedlogsuisse gegenüber der «Sonntagszeitung». Grossabnehmer wie Temu würden zudem bestimmen, welche Fracht zuerst abgeladen wird – kleinere Lieferungen bleiben auf der Strecke und verzögern sich teils um eine Woche. Darunter würden sich teils auch wichtige Sendungen wie Medikamente oder Maschinenteile befinden, schreibt die Zeitung.

Gibt es ein Importverbot?

Bereits in der vergangenen Weihnachtszeit kam es wegen der Paketflut zu Engpässen bei der Medikamentenversorgung. Nun befürchten Experten eine weitere Eskalation: Nach der Einführung neuer US-Zölle auf chinesische Waren könnte noch mehr Billigware in die Schweiz umgelenkt werden. Verstärkt wird der Trend durch den geplanten Start eines TikTok-Shops in der Schweiz.

Der Detailhandel schlägt Alarm: Die Swiss Retail Federation fordert «gleich lange Spiesse» für alle Anbieter. «Temu und Co. halten weder Schweizer Sicherheits- noch Umweltstandards ein», sagt Direktorin Dagmar Jenni. Konsumentenschutzorganisationen kritisieren zudem aggressive Werbemethoden chinesischer Plattformen.

Sandro Küng vom Spielwarenverband verlangt gegenüber der «Sonntagszeitung» gar ein Importverbot für unsichere Produkte. «Was Temu und Shein in die Schweiz liefern, würde hier niemals zugelassen», warnt er. Stichproben am Zoll seien angesichts von täglich 500'000 Paketen aus Asien «ein Tropfen auf den heissen Stein».

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) verweist auf bestehende Marktüberwachung und weist die Kritik zurück. Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Letztes Jahr wurden 58 Millionen Sendungen beim Zoll registriert – ein neuer Rekord, getrieben vom Onlinehandel aus Asien.