Der Luftverkehr – hier der Flughafen Zürich – leidet an der Blockade der Strasse von Hormus. sda (Symbolbild)

Die Freigabe der Strasse von Hormus ist eine Bedingung für eine Waffenruhe, kommt jedoch nur schleppend voran. Nun warnen europäische Flughäfen vor einer «systemischen Kerosinknappheit».

Redaktion blue News, Agence France-Presse Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noch immer ist der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus stark beeinträchtigt, trotz der seit Dienstagabend geltenden Waffenruhe.

Der Dachverband europäischer Flughafenbetreiber warnt deshalb nun vor einer «systemischen Kerosinknappheit», sollte die Meerenge nicht binnen drei Wochen «in stabiler und nennenswerter Weise» wieder aufgenommen werden.

Durch den Krieg gegen den Iran sind die Kerosinpreise noch stärker angestiegen als beim Rohöl. Mehr anzeigen

Der europäische Dachverband für Flughafenbetreiber (ACI Europa) hat vor dem Risiko einer «systemischen Kerosinknappheit» gewarnt, sollte der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus nicht innert drei Wochen «in stabiler und nennenswerter Weise» wieder aufgenommen werden. In einem Brief an die EU-Kommission forderte der Verband die «dringende Überwachung der Verfügbarkeit und der Versorgung» in den kommenden sechs Monaten.

Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelöst, noch stärker als beim Rohöl. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Airlines ihre Tarife erhöht und Flüge aus Sicherheits- oder Rentabilitätsgründen ausgesetzt. Auch Swiss und Edelweiss hatten Ende März ihre Treibstoffzuschläge erhöht.

Freigabe kommt nur schleppend voran

Der Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagierte unter anderem mit der Blockade des Schiffsverkehrs in der Strasse von Hormus, durch die rund 20 Prozent des weltweit genutzten Öls, Kerosins und Gases transportiert werden. Seit Dienstagabend gilt eine Waffenruhe, während der unter anderem eine Freigabe der Meerenge erfolgen soll – was bisher nur schleppend geschah.

Der ACI Europe vertritt nach eigenen Angaben mehr als 600 Flughäfen in 55 Ländern. In seinem Schreiben an die Kommission forderte der Lobbyverband auch eine Lockerung der europäischen Gesetzgebung, insbesondere in Bezug auf die Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor. Als erstes hatte die «Financial Times» über das Schreiben berichtet.