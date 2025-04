Novartis-CEO Vas Narasimhan will höhere Medikamentenpreise in Europa. (Archivbild) sda

Donald Trumps Zoll-Drohungen zeigen Wirkung: Schweizer Pharmariesen investieren Milliarden in den USA – und verlangen nun höhere Medikamentenpreise in Europa. Der Druck auf den Standort Schweiz wächst.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roche und Novartis kündigen Investitionen von insgesamt 73 Milliarden Dollar in US-Standorte an.

Novartis-Chef Narasimhan fordert gemeinsam mit Sanofi-CEO Hudson höhere Medikamentenpreise in Europa.

Die Schweizer Pharmaindustrie warnt vor einem Attraktivitätsverlust des Standorts Schweiz – unabhängig von Trumps Politik. Mehr anzeigen

Donald Trumps wirtschaftspolitische Offensive bringt Bewegung in die globale Pharmabranche – und stellt auch die Schweizer Konzerne vor strategische Weichenstellungen.

Der US-Präsident droht mit Strafzöllen auf pharmazeutische Produkte. Die Antwort der Schweizer Branchengrössen folgt prompt: Novartis kündigt Investitionen von 23 Milliarden Dollar in den USA an. Konkurrent Roche legt noch einen drauf – mit einer historischen Zusage über 50 Milliarden Dollar. Gemeinsam entstehen so bis zu 12’000 neue Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten.

Trump hat deutlich gemacht, dass er pharmazeutische Importe künftig deutlich teurer machen will. Das setzt das exportorientierte Geschäftsmodell der Schweizer Pharmariesen unter Zugzwang. Und nicht nur sie: In einem offenen Brief in der «Financial Times» schlagen Novartis-CEO Vas Narasimhan und Sanofi-Chef Paul Hudson Alarm. Ihre Forderung an die Europäische Union: Der Medikamentenmarkt müsse reformiert werden – auch mit Blick auf die Preise.

Europa soll sich den US-Preisen annähern

Der Brief zeichnet ein düsteres Bild: Zwar beheimate Europa bedeutende Biopharmaunternehmen, doch das Modell «hier produzieren, in die USA exportieren» sei unter Druck.

Ihre Lösung: Europa solle einen einheitlichen Listenpreis einführen, der sich an den US-Nettopreisen orientiert – also deutlich höher liegt als bisher. Zudem fordern sie ein Arzneimittel-Ausgabenziel, das Innovationen «gerecht belohnt».

Auch der Schweizer Branchenverband Scienceindustries zeigt sich besorgt. Direktor Stephan Mumenthaler betont gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass die Attraktivität des Produktionsstandorts Schweiz bereits seit geraumer Zeit abnehme – unabhängig von Trump.