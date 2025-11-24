Ein Café Crème in der Schweiz kostet erneut mehr. sda

Ein Café crème kostet in der Deutschschweiz erneut mehr: Die Gastronomie hat die Preise 2025 im Schnitt um 7 Rappen erhöht. Der Verband CafetierSuisse verweist auf steigende Kosten.

Für einen Café crème in einem Schweizer Lokal haben Gäste in diesem Jahr im Schnitt 7 Rappen mehr bezahlt als noch in 2024. Damit ist der Kaffeepreis zum sechsten Mal in Folge gestiegen.

In einem Café, einer Bäckerei oder einem Restaurant in der Deutschschweiz kostet der Cafè Crème 2025 im Durchschnitt 4,65 Franken. Das sind 7 Rappen mehr im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband CafetierSuisse am Montag mitteilte. Erstmals wurde auch der Cappuccino unter die Lupe genommen, den die Gäste im Schnitt 5,37 Franken kostet.

Damit setzt sich der Aufwärtstrend fort, der die Branche seit längerem begleitet. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Cafè Crème insgesamt um 45 Rappen verteuert.

Hauptgründe seien die höheren Kosten für Personal, Energie und Betrieb, schrieb der Verband. Die wirtschaftliche Lage sei für viele gastronomische Betriebe anspruchsvoll, die Nachfrage bleibe oftmals hinter den Erwartungen zurück. «Es ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr weitere Anpassungen nötig werden», wird Hans-Peter Oettli, Präsident von CafetierSuisse in der Mitteilung zitiert.