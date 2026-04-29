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Einstieg in Finanzbranche Ex-Armeechef Thomas Süssli hat einen neuen Job

SDA

29.4.2026 - 15:50

Ex-Armeechef Thomas Süssli und Fritz Kaiser, Inhaber der Fritz Kaiser Gruppe.
Ex-Armeechef Thomas Süssli und Fritz Kaiser, Inhaber der Fritz Kaiser Gruppe.
Roland Korner

Die Kaiser Partner Privatbank erhält prominente Verstärkung. Ex-Armeechef Thomas Süssli wechselt in den Verwaltungsrat der liechtensteinischen Bank.

Keystone-SDA

29.04.2026, 15:50

29.04.2026, 15:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Kaiser Partner Privatbank beruft den ehemaligen Armeechef Thomas Süssli in ihren Verwaltungsrat.
  • Er soll seine Erfahrung in Führung, Digitalisierung, Cybersecurity und Strategie einbringen.
  • Die Bank reagiert damit auf wachsende geopolitische und regulatorische Herausforderungen im Finanzsektor.
Mehr anzeigen

Die Kaiser Partner Privatbank aus Vaduz verstärkt ihren Verwaltungsrat mit Thomas Süssli, dem früheren Chef der Schweizer Armee. Er bringe langjährige Führungserfahrung an der Schnittstelle von Wirtschaft, Sicherheit und Technologie mit, teilte die liechtensteinische Bank mit.

Süssli verfüge zudem über Erfahrung im Finanzsektor sowie in den Bereichen Strategie, Digitalisierung und Cybersecurity, hiess es am Dienstag weiter. Die Bank verwies auf die zunehmende Bedeutung geopolitischer Risiken, technologischer Entwicklungen und regulatorischer Anforderungen für Finanzdienstleister.

Fritz Kaiser, Inhaber der Fritz Kaiser Gruppe, zu der auch die Kaiser Partner Privatbank gehört, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Süssli. Er bezeichnet ihn als «Persönlichkeit mit strategischer Weitsicht und breiter Führungserfahrung». Süssli war von 2020 bis 2025 Chef der Schweizer Armee.

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Die Schweiz ist laut dem abtretenden Armeechef Thomas Süssli in Verteidigungsfragen eingeschlafen. Die Invasion der Ukraine 2022 habe das Land nur kurzfristig wachgerüttelt.

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