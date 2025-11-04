  1. Privatkunden
Trotz Kritik an Wirksamkeit Kanton Solothurn unterstützt kriselnde Stahl Gerlafingen AG

SDA

4.11.2025 - 09:34

«Stahl Gerlafingen muss bleiben"» hiess es im vergangenen November bei einer Protestkundgebung.
«Stahl Gerlafingen muss bleiben"» hiess es im vergangenen November bei einer Protestkundgebung.
Keystone

Der Kantonsrat Solothurn hat die finanzielle Unterstützung für Stahl Gerlafingen beschlossen und übernimmt damit einen Teil der Stromkosten – trotz Kritik an der Wirksamkeit der Hilfe.

Keystone-SDA

04.11.2025, 09:34

04.11.2025, 09:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Kantonsrat Solothurn hat am Dienstag einer Finanzhilfe von 4,6 Millionen Franken für Stahl Gerlafingen mit 63 zu 24 Stimmen zugestimmt.
  • Die Beteiligung des Kantons ist Bedingung, damit auch der Bund denselben Betrag beisteuert.
  • Während SP und Grüne die Unterstützung befürworteten, war sie bei bürgerlichen Parteien umstritten, da sie strukturelle Probleme des Unternehmens kaum lösen dürfte.
Mehr anzeigen

Der Kanton Solothurn hilft Stahl Gerlafingen mit 4,6 Millionen Franken aus. Der Kantonsrat hat den vom Regierungsrat beantragten Unterstützungsbeitrag am Dienstag mit 63 Ja- zu 24 Neinstimmen genehmigt.

Die Beteiligung des Kantons ist Voraussetzung dafür, dass sich auch der Bund mit einem Beitrag in selber Höhe beteiligt. Die Übernahme eines Teils der Stromkosten während vier Jahren war im Kantonsrat nicht unbestritten: Dagegen stimmte die GLP, dafür waren SP und Grüne. Geteilter Meinung waren SVP, FDP und Mitte/EVP.

Die Finanzkommission des Kantonsrates hatte die finanzielle Hilfe mehrheitlich abgelehnt. Es handle sich für den Kanton um viel Geld – und dieses werde die nachhaltigen strukturellen Probleme des Unternehmens kaum lösen.

Stahl Gerlafingen steckt seit einigen Jahren in der Krise

Die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission hatte sich hingegen mehrheitlich für die Unterstützung ausgesprochen, da die Stahl Gerlafingen AG sowohl für die Region als auch für die ökologische Zukunft der Schweiz von grosser Bedeutung sei.

Stahl Gerlafingen steckt seit einigen Jahren in der Krise. Immer wieder musste das Unternehmen Stellen abbauen, zuletzt machte im Jahr 2024 die Streichung von 120 Stellen Schlagzeilen. Der Besitzer von Stahl Gerlafingen, Antonio Beltrame, hat sich zudem vom Bundesrat enttäuscht gezeigt.  Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, bestehe das Risiko einer Schliessung, sagte er. 

Der Nationalrat hatte Ende September 2024 sofortige Hilfe für das bedrohte Stahlwerk in Gerlafingen gefordert. Der Bundesrat wurde beauftragt, zusammen mit dem Standortkanton Solothurn und dem Unternehmen Sofortmassnahmen zu ergreifen, um das Werk zu retten. Notrecht wollte der Nationalrat dabei nicht ausschliessen.

Der Bundesrat hatte zuvor eine staatliche Förderung einzelner Unternehmen oder Branchen abgelehnt. Stattdessen setzt er auf bessere Rahmenbedingungen und – was Branchen mit hohem Stromverbrauch angeht – auf energie- und klimapolitische Massnahmen.

