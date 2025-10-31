Hausdurchsuchungen in Österreichs Ski-Szene

Die österreichische Ski-Marke Atomic steht unter dem Verdacht illegaler Preisabsprachen. KEYSTONE

Mehrere Razzien bei Ski-Herstellern wirbeln zum Saisonauftakt die österreichische Alpin-Szene auf. Kartellrechtliche Bedenken seitens der EU führten zu Hausdurchsuchungen bei Atomic, Blizzard und Fischer Sports.

Redaktion blue News Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Razzien bei namhaften Herstellern erschüttern die Ski-Szene in Österreich.

EU-Kartellwächter veranlassten Razzien bei Blizzard, Atomic und Fischer.

Es geht um einen möglichen Verdacht auf illegale Preisabsprachen im europäischen Markt. Mehr anzeigen

Paukenschlag in der österreichischen Ski-Szene: Namhafte Hersteller sind ins Visier europäischer Kartellwächter geraten – und haben Besuch von den Behörden bekommen.

Aufgrund kartellrechtlicher Bedenken veranlasste die EU Hausdurchsuchungen bei drei grossen österreichischen Herstellern, wie die österreichische Presseagentur APA vergangene Woche mitteilte. Betroffen sind demnach Blizzard, Atomic und Fischer.

Es besteht ein möglicher Verdacht auf illegale Preisabsprachen im europäischen Markt. Die EU-Ermittler seien von Beamten der zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörde begleitet worden.

Der Schweizer Hersteller Stöckli hingegen steht laut einem Bericht von «Blick» nicht auf der Liste der durchsuchten Unternehmen. Die Luzerner Traditionsfirma, mit der Ski-Star Marco Odermatt erst kürzlich seinen Ausrüstervertrag bis 2030 verlängerte, kann sich also voll auf den Saisonstart konzentrieren.

Harte Strafen drohen

Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, drohen den drei Herstellern drastische Strafen. Denn die EU darf bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes einziehen. Bei den Mutterkonzernen von Blizzard Atomic dürfte es um Beträge in dreistelliger Millionenhöhe gehen. Hinzu kommen mögliche Schadenersatzklagen von geschädigten Kunden.

Die Kommission betont indessen, dass die Massnahmen keinen Rückschluss auf die Schuld der Unternehmen zuliessen und dem Ergebnis der Untersuchung nicht vorgreifen. Solche Verfahren können einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, auch abhängig der Kooperation der Beteiligten.

